Eutanásia em casal, um último gesto de amor nos Países Baixos

Partiram ao mesmo tempo, de mãos dadas: Bert Keizer, médico neerlandês de 77 anos, praticou mais de 100 eutanásias, mas esta o comoveu de maneira especial, tratava-se de um casal de mulheres, às quais ajudou a morrer.

Monique, de 74 anos, sofria de demência, e Loes, de 88, de uma doença muscular. Eram dependentes entre si para viver de maneira autônoma e, após 50 anos juntas, não conseguiam imaginar a vida sem a outra.

O médico descreveu “a última cena”.

“Ambas estavam encostadas, com as mãos dadas, com a intravenosa em um braço e um médico sentado a seu lado”, contou Keizer à AFP.

“Beijaram-se, disseram ‘obrigada’ e ‘te amo’. Nós as observamos e perguntamos: ‘Meninas, estão prontas?’ Sim, vá em frente’, responderam”.

“Um medicamento foi injetado, um barbitúrico, e dormiram imediatamente”, acrescenta o médico.

“Eu estava nervoso porque desejávamos que perdessem a consciência ao mesmo tempo, não queríamos que uma delas visse a outra morta”, destaca.

Isso aconteceu em dezembro de 2019. Monique e Loes recorreram a uma “eutanásia dupla”, que permite a morte ao mesmo tempo de casais.

Os Países Baixos e a Bélgica foram os dois primeiros países europeus a autorizar a eutanásia, ou seja, a morte causada a pedido de um doente.

Nos Países Baixos, este gesto médico está regulamentado desde 1º de abril de 2002. A lei prevê que o médico e um especialista independente determinem que o paciente se encontra em sofrimento insuportável e sem esperança de melhora.

Deve também ser estabelecido que a decisão pela eutanásia foi refletida com maturidade, que é voluntária e que não existe outra “opção realista”.

– “Emocionalmente difícil” –

No caso de uma “eutanásia dupla”, essas condições valem para as duas pessoas, cujas demandas são avaliadas por médicos diferentes. Os casos ainda são raros.

“Certamente é singular que duas vidas paralelas reúnam todas as condições exatamente no mesmo momento”, indica Keizer, que já realizou cerca de 140 eutanásias, duas em casais.

A cada ano, mais pessoas recorrem à eutanásia nos Países Baixos. Em 2022, foram 8.720, 5,1% das mortes desse ano, segundo dados oficiais. A maioria sofria de câncer terminal.

Entre elas, havia 29 casais. Embora ainda raras, as eutanásias duplas estão em alta: em 2018 foram 9 e em 2021 chegaram a 16.

Em fevereiro, o ex-primeiro-ministro Dries Van Agt e sua esposa fizeram eutanásia juntos, após 70 anos de vida em comum.

“A maneira como o casal Van Agt morreu é um maravilhoso exemplo de morrer com dignidade, conservando o controle”, afirmou a associação pró-eutanásia NVVE.

Monique e Loes foram tema de um documentário de televisão antes de sua eutanásia. “Não quero viver sem Monique”, dizia Loes nessas imagens. “E eu dependo de você”, respondia Monique.

“Partiremos juntas”, concluíram.

