Exército de Israel anuncia ataques ‘em grande escala’ contra Teerã
O Exército israelense informou que suas forças realizaram na madrugada desta sexta-feira (27) ataques contra “a infraestrutura” do governo iraniano em Teerã, após quase um mês de guerra no Oriente Médio.
Os militares israelenses indicaram que concluíram “uma onda de ataques em grande escala direcionados contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano no coração de Teerã”.
Já a Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta sexta-feira que atacou com mísseis e drones alvos em Israel e instalações militares no Golfo usadas pelas forças americanas. Os ataques foram dirigidos contra Israel, Emirados Árabes, Catar, Kuwait e Bahrein, informou a Guarda, em comunicado divulgado pelas agências de notícias Irna e Fars.
Segundo a nota, uma instalação de manutenção do sistema de defesa aérea americano Patriot foi atingida no Bahrein.
