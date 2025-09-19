Exército de Israel promete empregar ‘força sem precedentes’ na Cidade de Gaza

O Exército israelense alertou, nesta sexta-feira (19), que empregará uma “força sem precedentes” na Cidade de Gaza e exigiu que os moradores fujam para o sul, diante da intensificação da ofensiva terrestre no território palestino.

Israel iniciou, na terça-feira (16), uma grande ofensiva terrestre e aérea na maior cidade da Faixa de Gaza com o objetivo de “eliminar” o movimento islamista Hamas, cujo ataque em 7 de outubro de 2023 em território israelense desencadeou a guerra.

“As Forças de Defesa de Israel continuarão atuando com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas”, escreveu no X o porta-voz militar em língua árabe, Avichay Adraee.

A advertência desta sexta-feira ocorre antes de dias que se anunciam intensos na Assembleia Geral da ONU, durante a qual várias potências ocidentais, como a França e o Reino Unido, informaram que vão reconhecer o Estado palestino.

Portugal anunciou que reconhecerá o Estado da Palestina no domingo, pouco antes do início da assembleia.

O conflito provocou uma catástrofe humanitária no território devastado, e desde que Israel anunciou o início de sua ofensiva na principal cidade de Gaza, uma longa fila de palestinos foge para o sul a pé ou em carroças puxadas por burros.

A Defesa Civil, que opera sob a autoridade do governo do Hamas, indicou nesta sexta-feira que 450 mil pessoas fugiram da Cidade de Gaza desde o final de agosto.

O Exército israelense estima que “cerca de 480 mil” palestinos já deixaram a cidade.

Mas para muitos, a viagem é cara demais e não sabem para onde ir.

“Perdemos tudo: nossas vidas, nosso futuro, nossa sensação de segurança. Como posso partir se nem sequer posso arcar com o transporte?”, relatou em uma ligação com a AFP Sami Baroud, um deslocado de 35 anos, localizado no oeste da Cidade de Gaza.

Segundo os balanços entregues pelos hospitais de Gaza consultados pela AFP, os ataques israelenses mataram pelo menos 41 pessoas em toda a Faixa nesta sexta-feira, incluindo 11 somente na Cidade de Gaza.

Israel anunciou na quarta-feira que permitiria a abertura de uma nova rota “temporária” para permitir que a população deixe a Cidade de Gaza através da estrada Salah al Din, mas informou que esta permaneceria aberta apenas até o meio-dia (6h00 de Brasília) desta sexta-feira.

O porta-voz Avichay Adraee anunciou que essa estrada, a principal via que corta a Faixa de norte a sul, tinha fechado o tráfego em direção ao sul.

Atualmente, a única rota possível em direção ao sul é seguir pela rua Al-Rashid, acrescentou o porta-voz.

– Denúcia de ‘genocídio’ –

A ofensiva na Cidade de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos, coincidiu com a publicação de um relatório de uma comissão independente nomeada pela ONU.

No documento, a comissão acusa Israel de cometer um “genocídio” no território palestino. O relatório responsabiliza o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros funcionários de alto escalão. Israel rejeitou a acusação e classificou o relatório como “tendencioso e mentiroso”.

Além do alto custo, a população de Gaza enfrenta os riscos de evacuar em meio aos bombardeios.

“Estamos há vários dias tentando evacuar para o sul, mas não conseguimos encontrar qualquer meio de transporte”, contou à AFP Jaled al Majdalawi, um palestino deslocado de 32 anos, que relatou que os bombardeios são “intensos e contínuos”.

Nivin Ahmed, de 50 anos, fugiu na quinta-feira para Deir al Balah, no centro da Faixa, com sete familiares.

“Meu filho caçula chorava de cansaço. Nos revezamos para empurrar um pequeno carrinho com alguns dos nossos pertences”, descreveu, detalhando que ele e a família caminharam por “mais de 15 km”.

Mona Abdel Karim, de 36 anos, disse que não conseguiu transporte para ir ao sul. Precisou dormir com a família por duas noites no passeio marítimo de Al Rashid, à espera de um motorista.

“Sinto que estou prestes a explodir. Não podemos ir a pé: os pais do meu esposo são idosos e estão doentes, e as crianças estão fracas demais para caminhar”, contou.

A guerra teve início após o ataque de 7 de outubro de 2023, quando comandos islamistas mataram 1.219 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em fontes oficiais.

A campanha de represália israelense matou pelo menos 65.174 palestinos na Faixa de Gaza, também civis na maioria, segundo dados do Ministério da Saúde – governado pelo Hamas – do território, considerados confiáveis pela ONU.

