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Exército dos EUA ataca mais de 80 alvos do Irã

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As Forças Armadas dos Estados Unidos acertaram mais de 80 alvos em seus ataques mais recentes contra o Irã, informou o Comando Central americano nesta terça-feira, em resposta a ataques de Teerã contra três petroleiros no Estreito de Ormuz.

“As forças americanas atacaram sistemas de defesa iranianos, redes de comando e controle, instalações de radar costeiro, capacidades de mísseis antinavio e mais de 60 pequenas embarcações do Corpo da Guarda Revolucionária islâmica no Estreito e em seus arredores”, publicou o Exército americano no X. 

jgc/sla/cjc/cr/mvl/lb

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