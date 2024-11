Exército israelense diz que realiza ataques contra alvos militares no Irã

1 minuto

(Reuters) – O Exército israelense disse na madrugada de sábado (horário local) que está realizando “ataques precisos” contra alvos militares no Irã em resposta ao que chamou de “ataques contínuos do regime do Irã contra Israel”.

(Reportagem Redação Cairo)