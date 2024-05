Exército israelense recupera corpos de três reféns em Gaza, incluindo brasileiro

JERUSALÉM (Reuters) – As Forças Armadas israelenses disseram nesta sexta-feira que recuperaram os corpos de três reféns levados para a Faixa de Gaza depois de terem sido mortos durante o ataque de 7 de outubro por militantes liderados pelo Hamas, incluindo o do brasileiro Michel Nisenbaum.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte de Nisenbaum e disse que o Brasil seguirá lutando para que todos os reféns sejam libertados e por um cessar-fogo em Gaza.

“Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisenbaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel”, disse Lula em postagem no X.

“O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina.”

Os corpos de Nisenbaum, Hanan Yablonka e Orion Hernandez foram recuperados durante a noite em uma operação conjunta do Exército e dos serviços de inteligência israelenses em Jabaliya, no norte de Gaza, onde houve intensos combates nos últimos dias.

Os corpos foram identificados por autoridades médicas do Instituto Nacional Forense de Israel e pela polícia israelense, informaram os militares.

Após o ataque do Hamas em 7 de outubro, quando 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 feitas reféns, de acordo com os registros israelenses, Israel lançou ofensiva em Gaza, onde mais de 35.000 palestinos morreram, com pelo menos mais 10.000 desaparecidos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

