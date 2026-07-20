Exército libanês começa a assumir controle de ‘zonas-piloto’ no sul do país

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Um acordo para garantir a retirada de Israel do sul do Líbano e o desarmamento do Hezbollah teve seu primeiro teste em campo nesta segunda-feira (20), quando o Exército libanês começou a assumir a segurança de três vilarejos, informou Washington.

Os Estados Unidos afirmaram que as operações começaram nas chamadas “zonas-piloto” de Froun, Srifa e Zawtar al-Gharbiya, “conforme o Marco Tripartite e com o auxílio do Grupo de Coordenação Militar para o Líbano”.

O porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, classificou a medida como “um resultado direto” das conversas realizadas na semana passada em Roma entre delegações de Israel e do Líbano, acrescentando que Washington continuará trabalhando com ambas as partes “para implementar o marco até uma conclusão satisfatória”.

O marco, assinado pelo Líbano, Israel e Estados Unidos em 26 de junho, após várias rodadas de negociações diretas, prevê uma retirada gradual das posições israelenses no sul do Líbano.

Em contrapartida, as Forças Armadas libanesas deverão assumir o controle total da segurança nas áreas evacuadas e certificar que elas foram desocupadas de armas e infraestruturas do Hezbollah.

As “zonas-piloto” servirão para testar esse modelo em um pequeno grupo de vilarejos situados em ambos os lados do Rio Litani, antes de sua expansão para outras áreas.

O Exército de Israel vai ajustar o envio de suas tropas em uma das trés áreas do sul do Líbano onde as Forças Armadas libanesas vão exercer o controle exclusivo da segurança, informou hoje uma autoridade militar israelense. “As FDI vão ajustar seu posicionamento de forças em uma das áreas-piloto, para permitir que as Forças Armadas libanesas realizem sua missão”, disse a fonte, sem indentificar a área.

Rejeitado pelo Hezbollah, o acordo não define um calendário para a retirada de Israel. Autoridades israelenses prometeram que suas forças vão permanecer em uma “zona de segurança” de 10 km de largura ao longo da fronteira enquanto o Hezbollah continuar armado.

Líbano e Israel, que não mantêm relações diplomáticas, iniciaram negociações depois que o Hezbollah, apoiado pelo Irã, arrastou o Líbano para o conflito no Oriente Médio ao atacar Israel em março, após o início da guerra.

Uma fonte militar libanesa declarou à AFP que as tropas começaram a intensificar as patrulhas em vários vilarejos vizinhos de áreas ocupadas por forças israelenses no sul do Líbano, incluindo Froun.

O acordo-quadro foi alcançado após um frágil cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hezbollah.

Israel continua realizando ataques ocasionais no sul do Líbano.

As conversas em Roma ocorreram antes da reunião prevista para terça-feira, em Washington, entre o presidente libanês, Joseph Aoun, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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