Ex-assessor reconhece ter roubado empresa de Trump em julgamento sobre suborno

2 minutos

Por Jack Queen e Jody Godoy e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) – Michael Cohen, ex-assessor de Donald Trump, testemunhou nesta segunda-feira que roubou dinheiro da empresa de Trump, uma admissão que pode diminuir sua credibilidade como testemunha principal no julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos sobre o caso de um pagamento secreto.

Questionado por um advogado de Trump, Cohen reconheceu ter roubado da Organização Trump ao incluir um reembolso a uma empresa de tecnologia em seu pacote de bônus e embolsar a maior parte do dinheiro.

“Então você roubou da Organização Trump, certo?”, perguntou o advogado Todd Blanche.

“Sim, senhor”, respondeu Cohen, de 57 anos.

Cohen disse que pagou cerca de 20.000 dólares dos 50.000 dólares que a empresa de Trump devia à empresa de tecnologia, entregando o dinheiro em um saco de papel marrom em seu escritório. Ele disse que ficou com o restante. Ele foi reembolsado em um total 100.000 dólares pela Organização Trump por esse pagamento.

Cohen é a última e mais importante testemunha para os promotores de Nova York, que tentam convencer um júri de que Trump infringiu a lei ao encobrir um pagamento de 130.000 dólares que comprou o silêncio da estrela pornô Stormy Daniels pouco antes da eleição de 2016.

Mas, como criminoso condenado e mentiroso confesso, Cohen é uma testemunha problemática. Os promotores reforçaram seu depoimento com provas documentais, enquanto os advogados de Trump tentaram minar a credibilidade de Cohen por meio de seu interrogatório.

Após a conclusão de seu depoimento, os advogados de Trump terão a chance de apresentar provas e testemunhas próprias.

Não ficou claro se Trump irá depor como testemunha. Os advogados de defesa geralmente optam por não chamar testemunhas ou apresentar suas próprias provas quando acreditam que os promotores não conseguiram defender seu caso.

Embora Trump tenha dito antes do início do julgamento que planejava testemunhar, Blanche disse ao juiz na semana passada que isso não era mais certo. Fora do tribunal na segunda-feira, Trump não disse aos repórteres se iria ou não testemunhar.