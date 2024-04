Ex-chanceler de Martinelli promete impedir sua fuga se vencer as eleições no Panamá

O opositor Rómulo Roux garante que se vencer as eleições no Panamá, em 5 de maio, impedirá a saída do país do ex-presidente e ex-aliado Ricardo Martinelli, asilado na embaixada da Nicarágua após ser condenado por lavagem de dinheiro.

Este advogado de direita, de 59 anos, procura assim posicionar-se em relação ao ex-presidente, em cuja administração (2009-2014) foi chanceler e ministro do Canal.

“Não, não vou me envolver nisso”, respondeu categoricamente à pergunta da AFP sobre se concederia passagem segura a Martinelli para deixar a legação diplomática com destino a Manágua.

A situação de Martinelli, condenado a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro, é um dos assuntos mais polêmicos que o próximo governo terá de enfrentar a partir de 1º de julho.

Martinelli, sob mandado de prisão, refugiou-se na embaixada da Nicarágua há dois meses. O presidente Daniel Ortega concedeu-lhe asilo, mas o governo panamenho negou-lhe o salvo-conduto.

“Esta é uma questão que a Justiça irá tratar, como (eventual) presidente da República não vou intervir”, insistiu Roux durante um evento eleitoral na Cidade do Panamá no final da tarde de sexta-feira.

Roux, candidato de uma coalizão de direita liderada pelo seu partido Mudança Democrática e pelo Partido Panamenhista, estava prestes a vencer as eleições em 2019, liderado por Martinelli.

Mas a relação deteriorou-se a tal ponto que Martinelli deixou a Mudança Democrática – fundada por ele – e criou um novo partido, o Realizando Metas (RM).

– Desmantelar a corrupção –

Roux é um dos oito candidatos à Presidência em eleições decididas por maioria simples em turno único.

Segundo uma pesquisa de 3 de abril, ele ocupa o terceiro lugar nas preferências eleitorais com 10,5%, abaixo do direitista José Raúl Mulino (29,4%), pupilo de Martinelli, e do ex-presidente (2004-2009) social-democrata Martín Torrijos ( 11,6%).

Entre suas principais promessas está a mudança da Constituição para enfrentar a corrupção e reformar o Estado.

“Nos primeiros 30 dias vamos iniciar um processo de reforma constitucional para desmantelar um sistema político que hoje protege a impunidade e a corrupção”, disse Roux.

Mas as principais preocupações dos panamenhos, segundo as pesquisas, são o desemprego, o custo de vida, o acesso à água potável, a insegurança e as deficiências na Seguridade Social.

Roux promete criar meio milhão de empregos; aumentar a aposentadoria mínima para 350 dólares por mês; reativar a economia; um plano de austeridade e construir uma ferrovia da capital até a província ocidental de Chiriquí, na fronteira com a Costa Rica.

– Colômbia e Venezuela “não fazem nada” –

Rodeado de apoiadores, Roux afirmou que se ganhar a Presidência assumirá o “controle” da crise migratória, pela qual culpa os governos de Gustavo Petro e Nicolás Maduro.

“A Colômbia não está fazendo absolutamente nada, a Venezuela não se importa com o que acontece com as pessoas que saem de lá”, enfatizou.

Mais de 520 mil pessoas, a maioria venezuelanos, cruzaram a inóspita selva de Darién em 2023, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, a caminho dos Estados Unidos. Este ano já são mais de 120 mil.

Diante desta onda, o governo panamenho construiu, com o apoio de organizações internacionais, vários acampamentos com serviços básicos para migrantes.

“Neste momento, o Panamá está assumindo todos os riscos, todos os custos, não só econômicos, mas ambientais e sociais, do que tem sido esta migração ilegal através da fronteira”, disse Roux.

“Vamos continuar trabalhando de mãos dadas com o governo americano, mas é justo que esta questão seja tratada multilateralmente, não que o Panamá tenha que arcar com tudo”, acrescentou.

