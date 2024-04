Ex-editor de tabloide diz em julgamento sobre suborno que ajudou eleição de Trump

3 minutos

Por Luc Cohen e Jack Queen e Andy Sullivan

NOVA IORQUE (Reuters) – A primeira testemunha do julgamento criminal de Donald Trump que envolve a compra do silêncio de uma estrela pornô, o ex-editor-chefe do National Enquirer, David Pecker, prestou depoimento nesta terça-feira dizendo que usou seu tabloide para suprimir histórias que poderiam ter prejudicado a campanha presidencial de Trump em 2016.

Em depoimento a um tribunal de Nova York, Pecker, 72, afirmou que o National Enquirer pagou duas pessoas que estavam vendendo histórias sobre o mau comportamento sexual de Trump, mas nunca as publicou — uma prática conhecida como “catch and kill” (pegar e matar).

“Quando alguém está concorrendo a um cargo público desse jeito, é muito comum que essas mulheres liguem para uma revista como National Enquirer tentando vender suas histórias”, disse Pecker, no depoimento.

Pecker afirmou que a decisão de enterrar as histórias foi tomada após uma reunião em 2015, na qual ele disse a Trump que o Enquirer publicaria histórias favoráveis sobre o candidato bilionário e se manteria atento a pessoas vendendo histórias que poderiam prejudicá-lo. Pecker disse que orientou um editor a manter o acordo em segredo.

Os promotores afirmam que as ações de Pecker ajudaram Trump a enganar os eleitores na eleição de 2016 ao enterrar histórias sobre supostos casos extraconjugais, em um momento em que ele já era alvo de várias acusações de má conduta sexual.

Eles acusaram Trump de ter criminalmente falsificado registros comerciais para acobertar um pagamento de 130.000 dólares para comprar o silêncio da estrela pornô Stormy Daniels, que afirma ter tido um encontro sexual com ele há dez anos.

Trump se declarou inocente e nega ter tido um encontro com Daniels. Seus advogados argumentaram que Trump não cometeu crimes e apenas agiu para proteger sua reputação.

O caso pode ser o único dos quatro processos criminais contra Trump a chegar a julgamento antes da revanche do republicano contra o presidente democrata Joe Biden, na eleição de 5 de novembro.

Um veredito de culpado não impediria Trump de ser empossado, mas pode prejudicar sua candidatura.

MULTA

Pecker prestou depoimento após uma audiência para considerar o pedido dos promotores de sancionar Trump em 10.000 dólares por violar uma ordem de silêncio que o proíbe de criticar testemunhas, funcionários do tribunal e seus parentes.

O juiz Juan Merchan afirmou que não decidirá imediatamente sobre a solicitação, mas pareceu indiferente aos argumentos do advogado de defesa de Trump, Todd Blanche, de que Trump estava respondendo a ataques políticos e não intimidando testemunhas.

A multa de 10.000 dólares solicitada pelo promotor de Nova York, Christopher Conroy, seria relativamente pequena para Trump, que depositou 266,6 milhões de dólares em cauções, enquanto recorre de julgamentos civis em outros dois casos.

(Reportagem de Luc Cohen e Jack Queen em Nova York e Andy Sullivan em Washington)