Ex-ministros do Petróleo e das Finanças da Venezuela são presos em caso de corrupção na PDVSA

1 minuto

Por Mayela Armas e Deisy Buitrago

CARACAS (Reuters) – O ex-ministro do Petróleo da Venezuela Tareck El Aissami, que já foi uma das autoridades mais influentes do governo do presidente Nicolás Maduro, foi preso em uma investigação de corrupção na petroleira estatal PDVSA, disse o procurador-geral do país nesta terça-feira.

O ex-ministro das Finanças Simon Zerpa e o empresário Samark López também foram detidos, disse o procurador-geral Tarek Saab, em uma entrevista coletiva.

El Aissami renunciou surpreendentemente em março de 2023, durante um amplo inquérito anticorrupção ordenado por Maduro e focado principalmente em irregularidades na PDVSA. El Aissami não se manifesta publicamente há mais de um ano.

Os três presos enfrentam acusações de traição, lavagem de dinheiro, conspiração e desvio de fundos públicos, disse Saab.

O caso envolve uma rede de executivos da PDVSA que usaram suas posições para realizar operações ilegais, algumas envolvendo criptomoedas, segundo o procurador-geral.

El Aissami usou fundos ilícitos para obras em suas casas privadas e solicitou que dinheiro fosse enviado a contas bancárias no exterior, enquanto os outros presos neste caso usaram o dinheiro para campanhas políticas, disse Saab.

