Ex-príncipe Andrew pode ter transmitido informações confidenciais a Epstein
O ex-príncipe Andrew pode ter transmitido ao criminoso sexual Jeffrey Epstein informações potencialmente confidenciais quando era representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, segundo e-mails divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
A polícia britânica informou na segunda-feira (9) que está “examinando” essas suspeitas.
Em um e-mail de 30 de novembro de 2010, ao qual a AFP teve acesso, Andrew Mountbatten-Windsor, então duque de York e cuja conta de e-mail aparece como “The Duke”, enviou ao financista americano relatórios relativos a visitas ao Vietnã, Hong Kong, Shenzhen (China) e Singapura.
O então príncipe enviou os relatórios ao financista americano cinco minutos depois de tê-los recebido de seu assistente à época.
Em outro e-mail de outubro de 2010, citado pela BBC, o ex-príncipe Andrew também enviou ao criminoso sexual detalhes sobre suas próximas viagens a esses mesmos destinos.
Em outubro, Mountbatten-Windsor foi destituído de todos os seus títulos reais por seu irmão mais velho, o rei Charles III, após novas revelações sobre sua amizade com Epstein.
Em um comunicado enviado à AFP, a polícia regional de Windsor confirmou que está “examinando as informações de acordo com nossos procedimentos habituais”.
O irmão do rei foi representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional entre 2001 e 2011, antes de renunciar devido a críticas sobre seus gastos e sua forma de exercer o cargo.
O ex-príncipe foi acusado de agressões sexuais por Virginia Giuffre, principal testemunha de acusação do caso Epstein, quando a mulher era menor de idade.
Andrew Mountbatten-Windsor sempre negou essas acusações.
Em novas fotos dos arquivos Epstein, publicadas no fim de janeiro, o ex-príncipe aparece com outra mulher, o que voltou a alimentar as suspeitas contra ele.
Nas imagens, vê-se o ex-príncipe ajoelhado e inclinado sobre uma jovem cujo rosto foi censurado.
Também vieram à tona e-mails nos quais Epstein era convidado ao Palácio de Buckingham para conversar em “privado”.
O Palácio de Buckingham confirmou que o ex-príncipe deixou, nesta segunda-feira, sua residência no complexo real de Windsor para se mudar para uma propriedade privada do rei em Norfolk, no leste da Inglaterra.
