EXCLUSIVO-Suzano discute oferta maior pela International Paper, dizem fontes

Por Anirban Sen e David French

(Reuters) – A Suzano tem discutido com seus consultores a possibilidade de melhorar sua oferta de aquisição de 15 bilhões de dólares pela International Paper, disseram fontes familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira.

A Reuters publicou este mês que a Suzano havia contatado a International Paper para expressar verbalmente interesse em uma aquisição avaliada em cerca de 42 dólares por ação. Tal proposta está condicionada à International Paper abandonar seu acordo para adquirir a empresa britânica de embalagens DS Smith por 7,2 bilhões de dólares.

A International Paper rejeitou a abordagem inicial da Suzano, e a Suzano está avaliando a possibilidade de aumentar sua oferta em alguns dólares por ação, disse uma das fontes.

As fontes alertaram que não é certo que uma nova oferta da Suzano terá sucesso, e pediram para não ser identificadas dada à confidencialidade do assunto.

Suzano, International Paper e DS Smith não responderam de imediato a pedidos de comentário.

As investidas da Suzano correm o risco de interromper a campanha da International Paper para convencer seus acionistas a apoiarem o negócio com a DS Smith. A International Paper em breve definirá uma data para seus acionistas votarem sobre a transação com a DS Smith.

As ações da International Paper subiram mais de 1,3% com a notícia durante as negociações regulares nesta segunda-feira, e ampliaram ainda mais os ganhos no pós-mercado. Os papéis da Suzano, cujo valor de mercado soma 67,1 bilhões de reais, fecharam em alta de mais de 1% no mercado brasileiro.

O presidente-executivo da Suzano, Walter Schalka, afirmou neste mês que a administração da empresa não fará “nada que possa criar algum tipo de risco para a companhia”, sem comentar as negociações com a International Paper.

A Suzano está no meio de uma transição de CEO. A companhia nomeou João Alberto Fernandez de Abreu, ex-CEO da Rumo, para substituir Schalka, que liderou a empresa por 11 anos, como seu novo presidente-executivo a partir de 1 de julho.

O interesse da Suzano na International Paper surge em um momento em que a indústria global de embalagens está se consolidando. No ano passado, a empresa Smurfit Kappa, sediada na Irlanda, firmou acordo para se unir à empresa norte-americana WestRock em um negócio de 20 bilhões de dólares.

(Reportagem de Anirban Sen e David French, em Nova York)