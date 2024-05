Expectativas de inflação subiram com ruídos recentes, mas devem melhorar, diz Campos Neto

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que as expectativas de inflação subiram em meio a ruídos recentes, mas que a autoridade monetária entende que ao longo do tempo deve haver uma estabilização e posterior melhora nas projeções de mercado.

Em evento promovido pelo grupo Lide, em São Paulo, Campos Neto ressaltou que a percepção de que as expectativas estavam desancoradas foi muito importante para a decisão do BC de reduzir o ritmo do afrouxamento monetário.

Entre os fatores que contribuíram para a desancoragem, ele citou ruídos relacionados às contas públicas no Brasil, a credibilidade do Banco Central e especulações sobre o compromisso com a meta de inflação.

Segundo ele, outro fator de ruído é a incerteza sobre o impacto fiscal do socorro emergencial ao Rio Grande do Sul, mas Campos Neto ponderou que essas dúvidas também devem diminuir com o tempo.

Ele acrescentou que a inflação no Brasil está convergindo para a meta, se comportando de forma benigna no curto prazo.