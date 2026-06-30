Explosão de ‘pacote-bomba’ deixa oligarca ucraniano e mais dois feridos em Mônaco

afp_tickers

Compartilhar

3 minutos

O oligarca ucraniano Vadim Irmolaiev e outras duas pessoas ficaram feridos em Mônaco, na noite desta segunda-feira (29), na explosão de um “pacote-bomba”, a primeira ação desse tipo no principado, indicaram as autoridades.

A explosão ocorreu por volta das 21h (16h no horário de Brasília) em um prédio residencial, próximo à fronteira com a França.

O governo monegasco informou inicialmente sobre dois feridos em estado grave, um casal de 50 a 60 anos, e outro lesionado, um adolescente de 13 anos, sem revelar suas identidades.

“Esta noite, pouco antes das 21h00, foi ouvida no Principado uma violenta explosão ligada a um pacote-bomba, não muito longe da Place des Moulins”, publicaram as autoridades na rede social X.

Uma fonte próxima ao caso assegurou à AFP, confirmando uma informação prévia da BFMTV, que o homem ferido é Irmolaiev, um oligarca ucraniano que reside em Mônaco.

Desde dezembro de 2023, o empresário está sujeito a sanções devido a uma decisão do Conselho Nacional de Segurança da Ucrânia promulgada pelo presidente Volodimir Zelensky.

Segundo vários veículos de imprensa, que citam os serviços de segurança ucranianos, essas sanções se devem à decisão do bilionário de continuar com suas atividades de comércio de álcool na península da Crimeia, sob ocupação russa.

Por enquanro, a identidade das vítimas não foi confirmada por Mônaco, onde o procurador-geral, Stéphane Thibault, planejava conceder uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, segundo o ministro de Estado (chefe de governo), Christophe Mirmand.

Thibault disse à AFP que o artefato explosivo estava em uma bolsa ou pacote deixado por uma pessoa no saguão do edifício atingido, antes de sair do local.

“É a primeira vez na história, que eu saiba, que ocorre um ato desse tipo no Principado”, afirmou Mirmand.

Denunciando “um crime atroz”, o príncipe Albert II de Mônaco citou em um comunicado “um golpe para toda a comunidade monegasca” e reafirmou que “a segurança” do microestado europeu “sempre foi uma prioridade” e “continuará a sê-lo mais do que nunca, quaisquer que sejam as ameaças”.

As autoridades reforçaram as medidas de segurança no principado, já altamente protegido, anunciou o ministro Mirmand em uma breve aparição diante da imprensa nesta segunda.

Os três feridos foram transferidos para a cidade francesa de Nice, a cerca de 20 km de Mônaco.

fcc/so/bfi/liu/cr/vel/ic