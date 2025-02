Explosão de granada em bar no sudeste da França deixa uma dúzia de feridos

afp_tickers

1 minuto

Uma granada lançada na noite desta quarta-feira (12) em um bar de Grenoble, no sudeste da França, deixou uma dúzia de feridos, dois deles em estado grave, informaram uma fonte policial e o procurador local, que descartou um ato terrorista.

A explosão ocorreu pouco depois das 20h00 locais no bairro da Cidade Olímpica, no sul da cidade.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco O que a imprensa suíça diz sobre o Brasil e os países de língua portuguesa: mantenha-se informado com nosso boletim semanal. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

“Uma pessoa entrou, lançou uma granada, aparentemente sem dizer uma palavra, e fugiu”, informou o procurador local, François Touret-de-Courcy.

“Por enquanto, não há nenhuma hipótese privilegiada”, mas “podemos descartar um atentado puramente terrorista”, afirmou o procurador, que apontou para “um ato de violência extrema” que “pode estar ligado a um acerto de contas”.

Uma dúzia de pessoas foi atendida pelos serviços de emergência, entre elas dois feridos graves cuja vida não está “necessariamente” em perigo, indicou Touret-de-Courcy.

No momento do ataque, havia “muitos clientes” no bar, explicou. Cerca de três horas após o incidente, as equipes de emergência ainda estavam no local, constatou uma jornalista da AFP.

O prefeito de Grenoble, Eric Piolle, “condenou” a explosão, classificando-a como um “ato criminoso de uma violência inaudita”.

mla-mca-ahe/lv/cbn/eg/dbh/am