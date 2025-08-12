Explosão em siderúrgica na Pensilvânia deixa dois mortos e 10 feridos

Dois trabalhadores morreram e 10 ficaram feridas na explosão registrada na segunda-feira (11) em uma usina siderúrgica perto de Pittsburgh, no nordeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades e a empresa.

A explosão, que gerou uma grande coluna de fumaça preta, ocorreu nas “baterias de fornos [de carvão] de coque” onde trabalham diariamente cerca de 1.300 pessoas, informou a US Steel Clairton Coke Works em um comunicado enviado à AFP.

A empresa e a polícia do condado de Allegheny informaram que duas pessoas foram encontradas mortas.

Dez pessoas foram levadas para hospitais. A fábrica fica a cerca de 25 quilômetros da cidade de Pittsburgh.

“Nossa maior prioridade é a segurança e o bem-estar de nossos funcionários e do meio ambiente. Estamos colaborando estreitamente com as autoridades competentes para investigar a causa do incidente”, acrescenta o comunicado.

A empresa informou que o incidente ocorreu por volta das 11h00 locais (12h00 de Brasília) e que as equipes de emergência chegaram rapidamente ao local.

“Em momentos como este, os funcionários da US Steel se unem para expressar seu carinho, orações e apoio a todos os afetados”, afirmou em um comunicado David Burritt, CEO da empresa.

Alguns meios de comunicação americanos informaram que algumas pessoas ficaram presas sob os escombros após a explosão.

