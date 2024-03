Exportações chinesas registram ala expressiva em janeiro e fevereiro

As exportações da China registraram alta expressiva nos dois primeiros meses de 2024, segundo os resultados divulgados nesta quinta-feira, que apresentam um dado positivo na lenta recuperação pós-covid da segunda maior economia mundial.

No conjunto de janeiro e fevereiro, as exportações cresceram 7,1% na comparação com o mesmo período de 2023, anunciou a Administração Geral da Alfândega, muito acima da previsão de 1,9% dos analistas consultados pela agência Bloomberg.

O comércio exterior foi um fator chave para o crescimento econômico da China nas últimas décadas e gerou um grande número de empregos no setor industrial.

A alta expressiva é parcialmente atribuída ao desempenho ruim das exportações em janeiro e fevereiro de 2023, quando a China havia acabado de suspender as rigorosas medidas contra a covid.

As exportações estão em alta desde novembro, após seis meses consecutivos de contração.

As importações também subiram, 3,5%, em janeiro e fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2023.

