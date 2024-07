Exposição em Londres celebra os 65 anos da boneca Barbie

O Museu do Design de Londres inaugurou na sexta-feira (28) uma exposição dedicada à boneca Barbie, que completa 65 anos de história, com mais de 180 modelos, incluindo um que esteve seis meses no espaço em 2022.

Um ano depois do sucesso do filme homônimo de Greta Gerwig, estrelado pela atriz Margot Robbie, Barbie chega ao Design Museum, na zona oeste de Londres, para uma exposição que mostra a evolução da “boneca mais famosa do mundo” desde a sua criação.

A exposição começa com a “Barbie número 1”, primeiro modelo criado em 1959 pela empresa americana Mattel.

A exposição também apresenta a surfista “Sunset Malibu Barbie”, muito popular na década de 1970, e a “Barbie Totally Hair”, de 1992, com seus longos cabelos, a mais vendida no mundo com 10 milhões de exemplares.

As primeiras Barbies negras ou cadeirantes também integram a exposição.

Os organizadores da mostra disseram estar orgulhosos de exibir “a única Barbie que já esteve no espaço”.

Este modelo de boneca foi pensado para se parecer com a italiana Samantha Cristoforetti, a primeira europeia a comandar a Estação Espacial Internacional (ISS).

A astronauta italiana viajou ao espaço com a boneca durante seis meses em 2022.

A exposição permite ver vídeos de Samantha Cristoforetti no espaço, flutuando ao lado da boneca.

“Estamos muito satisfeitos que a boneca de Samantha seja apresentada pela primeira vez desde o seu retorno da ISS no Design Museum”, disse Danielle Thom, curadora da exposição, citada em um comunicado à imprensa.

Para Tim Marlow, diretor do museu, “o design está no centro da história da Barbie desde a sua criação”.

Os visitantes poderão ver “a influência de designers e arquitetos, de Florence Knoll a Frank Gehry, no mundo da Barbie”, segundo a instituição.

A exposição também dedica uma seção a Ken, o eterno companheiro masculino da Barbie, e também à sua irmã mais nova, Skipper.

