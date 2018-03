Esta mostra "Kandinsky e a Rússia" retraça o período russo de Kandinsky, através de 40 obras desse pintor que marcou a pintura do século 20. São trabalhos elaborados entre 1898 e 1921, entre os quais a célebre "Composition VII" (foto), está exposta pela primeira vez na Suíça. Kandinsky (1866-1944) foi o primeiro artista na Rússia a realizar obras abstratas. Com 30 anos ele já vivia na Alemanha, onde se naturalizou alemão, mas participava ativamente da vida cultural russa, influenciando e recebendo influências de seus contemporârenos. A exposição, aberta todos os dias (10-18h) dura até 12 de junho.

Exposição retraça período russo de Kandinsky 01. Fevereiro 2000 - 07:30 Fundação suíça realiza exposição ao famoso pintor russo de vanguarda, Vassili Kandinsky, um dos iniciadores da arte abstrata. Merecem uma visita as 40 obras do "período russo" expostas até junho, na Fundação Gianadda, em Martigny, sudoeste do país. Esta mostra "Kandinsky e a Rússia" retraça o período russo de Kandinsky, através de 40 obras desse pintor que marcou a pintura do século 20. São trabalhos elaborados entre 1898 e 1921, entre os quais a célebre "Composition VII" (foto), está exposta pela primeira vez na Suíça. Kandinsky (1866-1944) foi o primeiro artista na Rússia a realizar obras abstratas. Com 30 anos ele já vivia na Alemanha, onde se naturalizou alemão, mas participava ativamente da vida cultural russa, influenciando e recebendo influências de seus contemporârenos. A exposição, aberta todos os dias (10-18h) dura até 12 de junho.