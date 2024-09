Fabricante do jogo ‘Cartas Contra a Humanidade’ processa SpaceX e pede US$ 15 milhões

Os criadores do irreverente jogo “Cartas Contra a Humanidade” processaram a SpaceX, empresa de Elon Musk, por 15 milhões de dólares (82,7 milhões de reais), acusando-a de ter despejado “brita, tratores e lixo espacial” em uma de suas propriedades entre o Texas e o México.

Uma ação apresentada na quinta-feira no Texas alega que a SpaceX invadiu um terreno da Cards Against Humanity LLC, localizado ao lado do complexo espacial Starbase, e “o tratou como se fosse seu por pelo menos seis meses”.

“SpaceX, de Elon Musk, estava construindo alguma coisa espacial nas proximidades e achou que poderia simplesmente jogar sua merda em nosso maravilhoso terreno sem pedir”, afirmam os autores do jogo em um site detalhando o processo.

“Depois que os pegamos, a SpaceX nos deu um ultimato de 12 horas para aceitar uma oferta por menos da metade do valor do nosso terreno”, acrescentaram. A empresa disse que recusou a oferta e iniciou a ação legal.

“Cartas Contra a Humanidade”, desenvolvido a partir de uma arrecadação de fundos on-line em 2010, é um jogo adulto bem humorado baseado em respostas audaciosas dos jogadores a temas sugeridos pela baralho.

Como parte de sua estratégia de promoção, utiliza uma série de brincadeiras e artimanhas para destacar o que considera injustiças.

No centro do processo está a propriedade na fronteira sul dos Estados Unidos, com o México, que a Cards Against Humanity LLC comprou em 2017 graças a doações, em um esforço para impedir a construção de um muro prometido pelo então presidente Donald Trump.

“150 mil pessoas nos deram seu dinheiro” e “prometemos que usaríamos todas as ferramentas legais à nossa disposição para proteger essa terra de valentões como Trump e Musk”, declarou a empresa.

Todos os contribuintes originais podem ganhar até 100 dólares cada um se a empresa vencer o processo, acrescentou.

A SpaceX não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da AFP.

