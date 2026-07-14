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Famílias recuperam corpos de parentes após incêndio em bar de Bangcoc que deixou 30 mortos

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Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

As famílias das vítimas do incêndio que devastou um bar em Bangcoc recuperaram nesta terça-feira (14) os corpos de seus parentes, enquanto as autoridades tailandesas elevaram o balanço da tragédia para 30 mortos.

As chamas destruíram o estabelecimento Rong Beer Na Lat Phrao na capital da Tailândia no domingo à noite. Os espectadores tentaram fugir do local, alguns com as roupas em chamas.

As autoridades anunciaram o balanço de 27 mortos na manhã de segunda-feira e outra pessoa faleceu em consequência dos ferimentos. Na manhã de terça-feira, o governo do distrito de Chatuchak, em Bangcoc, elevou o número de vítimas fatais para 30, além de 75 feridos, 24 deles em estado crítico.

Os parentes dos mortos se reuniram nesta terça-feira no Hospital Geral da Polícia para retirar os corpos de seus familiares.

Booyaporn Sermsiri estava no hospital à procura de sua filha de 25 anos, Jawaee “Cartoon” Sermsiri, que continua desaparecida. “Como ainda não a encontramos, só nos resta esperar. Nos agarramos à esperança”, disse.

Booyaporn, de 51 anos, disse que forneceu uma amostra de DNA e aguarda os resultados dos exames

Três vítimas ainda não foram identificadas, segundo as autoridades.

O governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, disse que a maioria das vítimas provavelmente morreu por inalação de fumaça.

A polícia forense examina os escombros, enquanto as autoridades tentam determinar como o incêndio começou e por que foi tão mortal. As investigações se concentram em uma possível falha elétrica e também se as saídas de emergência estavam bloqueadas.

bur-wjt-ar/sco/arm/mas/fp

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