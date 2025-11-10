Fechamento do governo americano se aproxima do fim após acordo no Senado
Após um recorde de mais de 40 dias de paralisação de serviços públicos federais, os Estados Unidos vislumbravam, nesta segunda-feira (10), uma possível solução para o bloqueio orçamentário que causou o “shutdown”, após um acordo no Senado entre a maioria republicana e alguns democratas moderados, alvos de críticas do próprio partido.
Desde 1º de outubro, mais de 1 milhão de trabalhadores federais estão sem trabalhar ou trabalham sem receber o salário. A pressão sobre os congressistas aumentou nos últimos dias, com o cancelamento de milhares de voos.
Após superarem um obstáculo processual na noite de ontem, o Senado deve aprovar um projeto de orçamento até a madrugada desta terça-feira, um texto que terá que passar pela Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, provavelmente na quarta-feira.
O presidente Donald Trump elogiou o acordo nesta segunda-feira.
“Vamos reabrir nosso país muito rapidamente”, disse Trump a jornalistas no Salão Oval, em alusão à reabertura de serviços públicos federais que pararam de funcionar devido à paralisação orçamentária.
Trump se comprometeu a “cumprir o acordo” e disse que “é muito bom”, quando perguntado se aderiria aos termos do pacto que incluem a reincorporação os trabalhadores federais demitidos durante o fechamento ou o “shutdown”.
“Parece que o nosso longo pesadelo nacional está chegando ao fim, e somos gratos por isso”, disse esta manhã o republicano Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes.
“Pelo menos alguns democratas parecem dispostos a fazer o que os republicanos, o presidente Trump e milhões de trabalhadores americanos lhes pedem há semanas”, acrescentou.
– Obamacare –
No centro da disputa está a exigência dos democratas de prorrogar os subsídios ao seguro-saúde, que expiram no fim do ano. Os republicanos insistem em negociar esse ponto após a aprovação do orçamento. Sem essa ajuda, milhões de americanos terão que pagar o dobro pelo seguro a partir do ano que vem.
O acordo fechado ontem prevê um orçamento até janeiro e a readmissão de funcionários demitidos pelo governo durante o fechamento. O projeto também contempla o financiamento, durante todo o ano fiscal, de programas de ajuda, como o Snap, do qual se beneficiam mais de 42 milhões de americanos de baixa renda para a compra de alimentos.
“Depois de 40 dias de incertezas, tenho o prazer de poder anunciar que os programas de nutrição, nossos veteranos e outras prioridades fundamentais terão financiamento para todo o ano”, disse na noite de ontem o líder da maioria no Senado, John Thune.
– Democratas divididos –
A senadora Jeanne Shaheen, uma das oito democratas que ignoraram as ordens do partido, disse que o Senado “deu um grande passo para proteger a assistência de saúde a dezenas de milhões de americanos. Segundo ela, o acordo dará aos democratas o poder de convocar uma votação no Congresso sobre as ajudas à saúde.
A decisão enfureceu boa parte do partido. “Patético”, publicou no X o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Já o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, ressaltou que o acordo “não aborda a crise da saúde”. “Essa luta continuará, e deve continuar.”
Alguns congressistas criticaram Schumer por não ter conseguido manter a união dentro do partido. “Esta noite é mais um exemplo de por que precisamos de uma nova liderança”, disse ontem o deputado Seth Moulton, de Massachusetts.
