Fed ‘pode e vai’ começar a cortar juros este ano se tendência econômica continuar

O Federal Reserve “pode e vai” começar a reduzir as suas taxas de juros este ano se a tendência econômica continuar, disse o presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, perante os senadores nesta quinta-feira (7) em Washington.

“O que estamos vendo é um crescimento forte e contínuo, um mercado de trabalho forte e um progresso constante em direção a uma inflação mais baixa”, disse Powell ao Comitê Bancário do Senado, no segundo dia das suas audiências regulares no Capitólio.

Ele acrescentou que o Fed “pode e vai” começar a cortar suas taxas básicas de juros este ano “se a economia evoluir” nesta trajetória.

Suas declarações sugerem que o banco central começará a reduzir o custo do dinheiro este ano. As taxas de juros de referência são atualmente as mais altas dos últimos 23 anos, situando-se entre 5,25-5,50%.

O Fed aumentou as suas taxas de juros de referência para conter a inflação. As taxas altas tornam o crédito mais caro e desencorajam o consumo e o investimento, reduzindo assim as pressões sobre os preços.

A inflação caiu e converge progressivamente para a meta anual de 2% do banco central americano.

