Fed inicia reunião de política monetária

afp_tickers

1 minuto

O Federal Reserve (Fed) iniciou, nesta terça-feira (11), sua reunião de política monetária, após a qual não vai modificar a taxa de juros, segundo a expectativa do mercado, e sim atualizar suas previsões para a maior economia mundial.

O encontro termina amanhã à tarde, com a divulgação de um comunicado e posterior entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell.

O mercado vai se concentrar desta vez nas previsões econômicas atualizadas do Fed, que pode dar pistas sobre a evolução dos juros, que se mantêm em uma faixa de 5,25%-5,50%, o patamar mais alto em mais de duas décadas. As autoridades do banco central americano podem indicar se continuam acreditando que haverá cortes neste ano, e quantos.

O Fed aumentou os juros para tornar o crédito mais caro e desestimular o consumo e investimento, que empurram os preços para cima. O banco busca uma meta de inflação anual de 2% nos Estados Unidos.

Alguns dados de desaquecimento da economia e queda das taxas de inflação reforçaram a ideia de uma flexibilização da política monetária para não afetar demasiadamente a atividade econômica. Mas o pico inflacionário no começo de 2024 reduziu o ânimo.

O mercado aposta em um corte dos juros em setembro ou novembro, caso ele aconteça.

jul/els/mr/nn/lb/mvv