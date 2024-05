Fed manterá taxas estáveis enquanto inflação diminui esperanças de flexibilização da política monetária

2 minutos

WASHINGTON (Reuters) – Autoridades do Banco Central dos Estados Unidos vão concluir sua última reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira com uma nova declaração e comentários do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, que podem dar uma noção mais clara de como as recentes leituras decepcionantes da inflação mudaram o cenário de expectativa de cortes nas taxas de juros este ano.

É quase certo que a Fed manterá estável a sua taxa de juro de referência overnight, com os investidores a colocarem quase 100% de probabilidade nesse resultado e nenhum apoio a quaisquer alterações à taxa oferecidas pelas autoridades antes da reunião.

Mas uma nova declaração política emitida às 14h00 EDT (18h00 GMT) e a conferência de imprensa de Powell meia hora depois deverão fornecer uma visão sobre o quão profundamente – se é que o fez – um período de três meses perdidos na batalha contra a inflação afetou a probabilidade de os custos dos empréstimos terem afetado cairá em breve.

As autoridades do Fed não atualizarão as suas projeções econômicas trimestrais na reunião desta semana, pelo que qualquer nova orientação depende da declaração e da conferência de imprensa de Powell.

O Fed fez progressos significativos na redução da inflação de volta à sua meta de 2%, depois de ter atingido o máximo de 40 anos em 2022.

Mas o progresso estagnou este ano, e até ameaçou reverter, levando os responsáveis do banco central a minimizarem quando poderão começar os cortes nas taxas.

Com o início da última reunião do Fed , na terça-feira, dois conjuntos de dados minaram ainda mais as perspectivas.

(Reportagem de Howard Schneider)