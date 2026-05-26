The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Ferrari apresenta seu primeiro veículo elétrico

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

A fabricante italiana de carros de luxo Ferrari apresentou seu primeiro modelo totalmente elétrico, o Luce, juntando-se, ainda que com certo atraso, a concorrentes como Porsche e Lamborghini. 

O Luce — que significa “luz” — atinge uma velocidade máxima superior a 310 quilômetros por hora e possui uma autonomia superior a 530 quilômetros, anunciou a empresa em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira (25). 

Ele pode acelerar de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e está equipado com uma bateria de 122 kWh.

O Luce pesa 2,26 toneladas, o que o torna o modelo mais pesado já produzido pela marca. É também o segundo modelo de quatro portas da Ferrari na história da marca e o primeiro de cinco lugares para uma empresa mais conhecida por seus elegantes carros de dois lugares. 

“Estamos abrindo um novo capítulo que dá vida à nossa visão, reforçando a tradição da Ferrari de antecipar e moldar o futuro”, disse John Elkann, presidente da empresa. 

Este lançamento ocorre em um momento em que outras montadoras reduzem o ritmo de seus modelos elétricos, refletindo uma desaceleração na transição do setor para longe dos motores de combustão, devido à demanda menor do que a prevista.

No ano passado, a Ferrari afirmou que esperava que os modelos elétricos representassem 20% de sua oferta em 2030, abaixo da meta anterior de 40%.

dt-ljm/lth/mab/pb/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR