Festival de San Sebastián anuncia a Concha de Ouro de sua 73ª edição

O Festival de Cinema de San Sebastián encerra a noite deste sábado (27) com o anúncio do vencedor da Concha de Ouro e dos demais prêmios, em uma 73ª edição em que as opiniões da crítica e do público convergiram.

O júri, presidido pelo diretor espanhol J.A. Bayona, anunciará às 19h GMT (16h00 em Brasília) o vencedor da Concha de Ouro entre os 17 filmes concorrentes, assim como o vencedor da seção de cinema latino-americano Horizontes Latinos.

A cerimônia de encerramento deverá incluir momentos de apoio aos palestinos, após as três manifestações que a cidade presenciou durante o festival, e manifestações de solidariedade de diversos artistas, como a atriz americana Jennifer Lawrence, que na sexta-feira denunciou “o genocídio” em Gaza, em suas palavras, na coletiva de imprensa que antecedeu a entrega do prêmio Donostia por sua carreira.

A disputa pela Concha de Ouro também conta com três grandes convidados: o irlandês Colin Farrell e a americana Angelina Jolie, que apresentaram seus filmes em San Sebastián, e Russell Crowe, que não compareceu.

Jolie estrela “Couture”, da diretora francesa Alice Winocour. Nele, ela interpreta Maxine, uma diretora de cinema convidada para a Semana de Moda de Paris que recebe a notícia de que tem câncer de mama.

