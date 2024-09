Festival de Toronto cancela exibição do documentário ‘Russians at War’ após ‘ameaças’

A estreia na América do Norte do polêmico documentário “Russians at War”, que trata da invasão russa à ucrânia e deveria ser exibido nesta sexta-feira (13) no Festival Internacional de Cinema de Toronto, foi cancelada devido a “ameaças”.

Desde sua apresentação no Festival de Veneza, o filme, dirigido por uma cineasta russo-canadense que dá voz aos soldados de Moscou, despertou a ira de personalidades culturais e políticas ucranianas, que o consideram um ato de “propaganda” do governo de Vladimir Putin.

Na terça-feira, manifestações nas ruas de Toronto exigiam o cancelamento das três exibições programadas durante o festival.

O Canadá tem a segunda maior diáspora ucraniana do mundo, com 1,3 milhão de pessoas.

Os organizadores disseram inicialmente que manteriam as exibições previstas para sexta, sábado e domingo, antes de recuarem na quinta-feira devido a “ameaças significativas às operações do festival e à segurança pública”.

Suspender as exibições foi uma “decisão sem precedentes” para o festival, informaram, e se comprometeram a exibir o filme “quando for seguro fazê-lo”.

A polícia de Toronto disse à AFP nesta sexta-feira que a decisão foi “tomada de forma independente pelos organizadores do evento e sem seguir as recomendações do serviço policial de Toronto”.

“Não temos informações sobre ameaças futuras ou potenciais no momento”, acrescentou a porta-voz Laurie McCann.

Para este documentário, a cineasta Anastasia Trofimova passou vários meses coletando depoimentos de soldados em um batalhão russo na linha de frente ucraniana.

De acordo com um jornalista da AFP que viu o filme, com cerca de duas horas de duração, os combatentes que aparecem na tela parecem ter perdido a noção de sua participação no conflito.

Trofimova disse à AFP que seu filme era “um documentário contra a guerra” que mostrava “pessoas comuns”.

Mas para Andrii Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a obra deveria ser “proibida” porque apresenta “o agressor como uma vítima” e “distorce a realidade”.

