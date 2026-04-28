Filho de magnata indiano quer acolher hipopótamos de Pablo Escobar

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O filho de um bilionário indiano se ofereceu nesta terça-feira (28) acolher 80 hipopótamos descendentes dos que foram introduzidos na Colômbia pelo narcotraficante Pablo Escobar, para evitar que sejam sacrificados, como planejam as autoridades.

Anant Ambani, filho do magnata Mukesh Ambani, pediu formalmente ao governo colombiano que suspenda a decisão tomada neste mês de aplicar a eutanásia nos animais, que provocam estragos nos ecossistemas da nação sul-americana.

Ele propôs que seja autorizada uma “realocação segura e cientificamente orientada, que levaria os 80 animais a um lar permanente” em seu zoológico Vantara, no estado de Gujarate, noroeste da Índia. O local é apresentado como “um dos maiores centros de resgate, cuidado e conservação de fauna silvestre do mundo”.

Especialistas têm alertado repetidamente para o grande número de animais acolhidos pelo Vantara, incluindo a importação de espécies raras e em perigo crítico.

Escobar importou quatro hipopótamos para a Colômbia na década de 1980. Após a morte do narcotraficante, em 1993, eles conseguiram escapar do local de cativeiro e se estabeleceram nas exuberantes margens do rio Magdalena, onde atacaram pescadores.

Sua periculosidade tem impulsionado iniciativas para sacrificá-los, mas o custo elevado das operações — de sua esterilização ou transferência — tem freado qualquer tentativa.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente colombiano, atualmente há cerca de 200 hipopótamos em liberdade na região. Sem controle, estima-se que a população possa aumentar para 500 até 2030.

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