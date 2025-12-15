Filho de Rob Reiner é preso por homicídio após morte do pai e da mãe

afp_tickers

4 minutos

O filho de Rob Reiner foi preso por suspeita de homicídio, nesta segunda-feira (15), depois que o famoso cineasta de Hollywood, conhecido por sucessos como “Harry e Sally – Feitos um para o Outro”, e sua esposa foram encontrados mortos em sua casa, em Los Angeles, informou a polícia.

Os corpos de Rob Reiner e Michele Singer Reiner foram encontrados no domingo na mansão do casal em um bairro nobre de Los Angeles.

A divisão de roubos e homicídios da polícia trabalhou “durante toda a noite neste caso e conseguiu deter Nick Reiner, suspeito neste caso. Posteriormente, ele foi fichado por assassinato”, disse à imprensa o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell.

Segundo o jornal Los Angeles Times, ele deu entrada no presídio do condado de Los Angeles por suspeita de homicídio.

Vários veículos de comunicação americanos citaram fontes policiais, que disseram que o casal tinha sido esfaqueado, enquanto o site sobre celebridades TMZ, o primeiro a dar a notícia, informou que os dois foram degolados durante uma discussão de família.

– “Louca obsessão” –

Em meio às mensagens de pêsames pela tragédia, o presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda, que as mortes de Reiner e sua esposa foram resultado da “louca obsessão” do célebre cineasta contra ele.

Ativista de longa trajetória, próximo dos democratas, o cineasta ajudou a arrecadar fundos para candidatos presidenciais do partido, inclusive Hillary Clinton. Também foi defensor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e crítico ferrenho do governo Trump.

Reiner deu ao público “algumas das histórias mais amadas que vimos na tela”, escreveu o ex-presidente Barack Obama no X, destacando que por trás destas histórias, “havia uma crença profunda na bondade das pessoas”.

A ex-vice-presidente Kamala Harris, amiga do casal, destacou que o cineasta “amava” os Estados Unidos e se “preocupava profundamente com o futuro de[a] nação e a luta pela democracia”.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, também prestou suas condolências, elogiando a “empatia sem limites” do cineasta.

– Um diretor amado –

Ator de TV na década de 1970, Reiner começou sua carreira como diretor em 1984, com o filme “Spinal Tap”, sobre uma banda de rock fictícia.

Mas será lembrado principalmente como diretor de vários filmes cult, como “Harry e Sally – Feitos um para o outro”, com Billy Crystal e Meg Ryan; “A Princesa Prometida”, com Robin Wright e Mandy Patinkin; além de “Conta Comigo” e “Louca Obsessão”.

Em 1993, seu filme “Questão de Honra”, protagonizado por Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore, foi indicado ao Oscar. No total, Reiner dirigiu 23 longas-metragens.

Inclusive como diretor, costumava fazer pontas em seus próprios filmes.

Recentemente, ele havia aparecido em quatro episódios da série “O Urso”.

Sua comédia romântica de 1989, “Harry e Sally – Feitos um para o outro”, na qual atuou, ficou famosa pela cena em que sua mãe, Estelle Reiner, diz a frase, “Quero o mesmo que ela”, depois da icônica cena do falso organismo de Meg Ryan no restaurante nova-iorquino Katz’s.

O diretor era filho do lendário comediante Carl Reiner, ganhador de 11 prêmios Emmy por suas atuações na televisão e escreveu roteiros com grandes nomes do cinema, como Mel Brooks e Neil Simon.

bur-ceg/abs/mas-jvb/fp/mvv/ic