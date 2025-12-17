Filho de Rob Reiner recebe duas acusações de homicídio pela morte dos pais

O filho do aclamado cineasta americano Rob Reiner recebeu duas acusações de homicídio de primeiro grau pela morte de seus pais, informou na terça-feira (16) o promotor de Los Angeles, Nathan Hochman.

Nick Reiner, 32 anos e com um histórico de dependência química desde a adolescência, foi detido na noite de domingo, horas depois da descoberta, na mansão da família, dos corpos do diretor, 78 anos, e de sua mulher, Michele Singer Reiner, 70.

O filho mais novo do famoso casal de Hollywood pode pegar a pena de morte se for considerado culpado, afirmou Hochman, que em um comunicado confirmou que apresentou a acusação na terça-feira.

O homicídio “múltiplo” é considerado uma circunstância agravante, segundo o promotor.

“Também é acusado especificamente de ter utilizado pessoalmente uma arma perigosa e mortal, concretamente uma faca. As acusações podem acarretar uma pena máxima de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional ou a pena de morte”, explicou.

Nick Reiner, que está detido sem direito a fiança, aguarda autorização médica para a sua primeira apresentação perante a corte, informou o advogado Alan Jackson. O motivo pelo qual o réu foi considerado incapaz de comparecer não foi revelado.

A imprensa americana revelou que Romy Reiner, a segunda filha do casal, encontrou os pais mortos na tarde de domingo e chamou a polícia.

Alguns relatos sustentam que os Reiner teriam sido esfaqueados, enquanto o portal de entretenimento TMZ afirmou que eles teriam sido degolados.

O site acrescentou ainda que o casal esteve com o filho Nick em uma festa de Natal do comediante Conan O’Brien, na qual alguns presentes viram pai e filho discutirem de forma acalorada.

– Tratamentos –

O TMZ afirma que o suspeito se hospedou na madrugada de domingo em um hotel em Santa Mônica, onde a equipe de limpeza teria encontrado sangue no banheiro e na cama.

O casal tinha três filhos e Rob Reiner também tinha uma filha adotiva de seu primeiro casamento.

O advogado Alan Jackson se recusou a informar quem o contratou.

Nick Reiner, que vivia de forma intermitente com os pais, falava abertamente sobre sua experiência com o tratamento da dependência de drogas, que começou aos 15 anos.

Em um podcast, ele afirmou que passou por 18 tratamentos de desintoxicação durante a adolescência.

Inspirado na própria experiência, ele foi um dos roteiristas de um filme dirigido pelo pai, “Being Charlie” (2015), que narra a difícil recuperação de um filho de famosos devastado pelas drogas.

– Comoção –

Filho do lendário comediante Carl Reiner, Rob Reiner ganhou fama como ator na série de TV dos anos 1970 “Tudo em Famíla”, antes de se tornar diretor.

Ele dirigiu 23 filmes, incluindo a aclamada comédia romântica de 1989 “Harry e Sally – Feitos um para o Outro”, protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan, na qual sua mãe, Estelle Reiner, pronuncia a frase “Quero o mesmo que ela” após a icônica cena do falso orgasmo de Ryan em um restaurante de Nova York.

A morte de Reiner, um ativista ligado a causas progressistas, também abalou o meio político.

Reiner deu aos espectadores “algumas das histórias mais comoventes que já vimos na tela. Mas acima de todas as histórias que produziu, havia uma profunda crença na bondade das pessoas”, escreveu o ex-presidente Barack Obama no X.

Em contrapartida, o presidente Donald Trump atacou Rob Reiner na segunda-feira, abertamente crítico do republicano, chegando a dizer que o casal morreu por causa do ódio provocado em seu entorno pela “furiosa obsessão” que o cineasta tinha contra ele.

As palavras do presidente causaram espanto, inclusive entre membros de seu próprio partido.

