Filho do último xá do Irã convoca novas manifestações

Reza Pahlavi, filho exilado do último xá do Irã, conclamou ao povo iraniano a novas manifestações contra as autoridades, coincidindo com protestos na Alemanha e em outros países, antes de um discurso previsto na Conferência de Segurança de Munique.

Os recentes protestos no Irã, que atingiram seu ponto alto em janeiro, foram violentamente reprimidos pelas autoridades em uma operação que, segundo os grupos de direitos humanos, deixou milhares de mortos.

Reza Pahlavi vive nos Estados Unidos e não voltou ao Irã desde antes da Revolução Islâmica de 1979, que resultou na queda do xá e na chegada ao poder do aiatolá Ali Khamenei.

Em uma mensagem publicada no X na quinta-feira (12), Pahlavi convocou mobilizações em Munique e instou os iranianos a se unirem entoando palavras de ordem de suas casas e terraços.

“Convido-os, nas tardes de 14 e 15 de fevereiro às 20h, a erguer suas vozes e cantar de suas casas e terraços. Gritem suas reivindicações. Demonstrem sua unidade. Com uma vontade inabalável, prevaleceremos sobre este regime ocupante”, afirmou.

Pahlavi afirmou, em várias oportunidades, estar disposto a liderar uma transição democrática em seu país.

Os protestos começaram no final de dezembro devido à crise econômica e evoluíram para um movimento mais amplo.

Pahlavi falará na Conferência de Segurança de Munique nesta sexta-feira (13) às 14h45 no horário de Brasília, uma oportunidade única para ele de falar em um evento de dimensão internacional.

No início desta semana, alguns habitantes de Teerã entoaram palavras de ordem contra as autoridades iranianas e o líder supremo do país, o aiatolá Khamenei, na véspera da comemoração anual mais importante da Revolução Islâmica de 1979, segundo imagens publicadas nas redes sociais.

