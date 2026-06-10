Filho do cineasta Rob Reiner, acusado de matar os pais, reivindica fundos da família

afp_tickers

2 minutos

Nick Reiner, filho do diretor de cinema americano Rob Reiner, acusado de matar os pais, pediu acesso a um fundo fiduciário familiar de 1,5 milhão de dólares (7,76 milhões de reais) para pagar sua defesa, segundo documentos judiciais.

Reiner, de 32 anos, enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau pelo duplo assassinato de seu pai e sua mãe, que abalou Hollywood.

Os corpos de Rob Reiner, de 78 anos, e da fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, foram encontrados sem vida na casa do casal, em um bairro nobre de Los Angeles, em dezembro.

Um pedido de 136 páginas apresentado em Los Angeles afirma que Nick Reiner deveria ter começado a receber, há dois anos, o fundo fiduciário criado por seus pais e que, como não teve acesso a esses recursos, também não pôde pagar os altos honorários dos advogados que o representaram após sua prisão.

“Nick amava seus pais e está devastado com suas mortes”, diz a petição apresentada nesta segunda-feira. “Mas os fatos sobre o que aconteceu e o que não aconteceu com eles não estão em questão neste litígio sobre o fundo fiduciário”, acrescenta o documento.

Reiner foi inicialmente representado pelo advogado de celebridades Alan Jackson, que deixou o caso pouco tempo depois.

O fundo fiduciário faz parte de um plano patrimonial dos Reiner para seus três filhos, estabelecido em 1993.

De acordo com a petição, Nick deveria receber metade do dinheiro do fundo em seu nome ao completar 30 anos, e a outra metade cinco anos depois. Seus advogados alegam que as distribuições são obrigatórias e incondicionais.

Reiner, que tem histórico de dependência química, declarou-se inocente das acusações de homicídio. Ele segue preso e seu caso deve voltar a ser analisado em setembro. Ele pode ser condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional e até à pena de morte.

hg/dw/mvl/nn/ic