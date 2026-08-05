Filhote de hipopótamo da colônia de Escobar é resgatado na Colômbia

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As autoridades resgataram um filhote de hipopótamo que foi encontrado sozinho, com sinais de desnutrição, por pescadores nas margens de um rio no noroeste da Colômbia, informou a agência ambiental da região na terça-feira (4).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, há cerca de 200 hipopótamos invasores nas áreas naturais. Todos descendem de uma colônia do falecido chefe do tráfico de drogas Pablo Escobar, em sua conhecida fazenda Nápoles, no departamento de Antioquia.

O filhote foi encontrado sem sua mãe por pescadores em uma zona rural do município de Puerto Nare em Antioquia, às margens do rio, escondido entre arbustos, segundo Javier Valencia, diretor da Corporação Autônoma Regional da área.

Veterinários identificaram “um quadro avançado de desidratação e desnutrição”, segundo um comunicado.

Após ser estabilizado, o filhote foi transferido para um santuário de hipopótamos na fazenda Nápoles, que atualmente é um parque temático.

Escobar importou quatro hipopótamos na década de 1980 para seu zoológico particular no local.

Após sua morte em 1993, os animais escaparam e se estabeleceram nas margens do rio Magdalena, onde alteraram o ecossistema e atacaram moradores.

Hoje são uma espécie invasora e desestabilizam os ecossistemas nativos, motivo pelo qual o governo aprovou este ano um plano para sacrificar cerca de 80 deles, após tentativas malsucedidas de frear sua reprodução por meio de esterilizações.

Esta é a maior colônia de hipopótamos fora do continente africano.

vd/mr/yr/aa