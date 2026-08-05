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Filhote de hipopótamo da colônia de Escobar morre após ser resgatado na Colômbia

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2 minutos

Um filhote de hipopótamo descendente dos animais introduzidos na Colômbia pelo narcotraficante Pablo Escobar morreu nesta quarta-feira (5), após ser resgatado em estado de desnutrição, informou uma entidade ambiental à AFP.

O animal, que tinha cerca de 15 dias de vida, foi encontrado sem a mãe na última quinta-feira por pescadores às margens de um rio. Ele estava escondido entre arbustos em uma área rural do departamento de Antioquia.

O governo estima que existam pelo menos 200 hipopótamos nessa região, descendentes de um grupo que o falecido chefão do tráfico levou para sua emblemática Fazenda Nápoles, em Antioquia, na década de 1980.

Hoje, essa é a maior população de hipopótamos fora da África.

A espécie, considerada invasora, se reproduz sem controle nas margens do rio Magdalena, o maior do país.

O filhote de hipopótamo “deu entrada com sinais crônicos de desidratação, desnutrição e um quadro gastrointestinal agudo que agravou todo o seu estado clínico”, afirmou, em uma declaração em vídeo, um veterinário da entidade ambiental Cornare.

Apesar das manobras de resgate e reidratação, “o animal não respondeu adequadamente ao tratamento e morreu”, acrescentou.

O filhote havia sido levado para um santuário na Fazenda Nápoles, que atualmente funciona como um parque temático.

Após a morte de Escobar, em uma operação das forças de segurança em 1993, os animais escaparam. Desde então, alteram o ecossistema e já atacaram moradores.

O governo do presidente Gustavo Petro, que está deixando o cargo, aprovou neste ano um plano para abater cerca de 80 indivíduos, após tentativas fracassadas de conter sua reprodução por meio de esterilizações.

 

vd/mr/yr/aa/am

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