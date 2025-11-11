Filipinos iniciam reconstrução após passagem de tufão que deixou 18 mortos

afp_tickers

2 minutos

Equipes de emergência iniciaram nesta terça-feira (11) os trabalhos de reconstrução nas Filipinas após a devastação provocada pelo tufão Fung-wong, que inundou centenas de vilarejos e deixou 18 mortos.

O Fung-wong, que obrigou 1,4 milhão de pessoas a abandonarem suas casas, foi rebaixado para a categoria depressão tropical ao se aproximar de Taiwan, onde começou a provocar chuvas torrenciais antes de tocar o solo na quarta-feira.

Este foi o segundo tufão a atingir as Filipinas em poucos dias, após o Kalmaegi, que causou destruição nas ilhas centrais do país e matou 232 pessoas, segundo os números mais recentes.

Na província costeira de Isabela, uma cidade de 6.000 pessoas permanecia isolada nesta terça-feira, disse à AFP um porta-voz da Defesa Civil, e o mesmo acontecia em partes da província vizinha de Nova Vizcaya.

“Estamos lutando para acessar estas áreas”, disse o porta-voz da região do Vale de Cagayan, Alvin Ayson, que destacou que os deslizamentos de terra impediram a chegada dos socorristas até os moradores afetados.

“Outros estão em abrigos, mas quando voltarem para suas casas, a reconstrução levará tempo”, disseu Ayson.

Ele acrescentou que uma criança de 10 anos de Nova Vizcaya morreu em um deslizamento de terra.

O balanço atualizado da passagem do tufão Fung-wong registra 18 mortes, informou o vice-diretor da Defesa Civil nacional, Rafaelito Alejandro.

“O maior desafio atualmente é a restauração das vias de comunicação, a liberação das estradas e a restauração das conexões de energia e comunicação. Estamos trabalhando nisso”, declarou Alejandro.

Ele destacou que a ilha de Catanduanes, a mais afetada, pode levar 20 dias para restaurar o abastecimento de água.

Em Taiwan, escolas e prédios comerciais permaneceram fechados nesta terça-feira em vários condados devido à aproximação da tempestade.

O presidente Lai Ching-te pediu à população que não siga para áreas montanhosas, praias e “outros locais perigosos” para “atravessar este período com segurança”.

pam-cwl/mtp/mas/arm/fp