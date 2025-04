Filmes em competição no Festival de Cannes

Do novo filme do brasileiro Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”, até as novas produções do iraniano Jafar Panahi e do americano Wes Anderson, a seguir a lista dos 19 filmes na mostra oficial do 78º Festival de Cannes.

Mais filmes podem ser anunciados até a abertura do festival, em 13 de maio.

– “A Simple Accident”, de Jafar Panahi.

Pouco se sabe sobre o novo filme do diretor iraniano, que não quis antecipar nada, admitiu o diretor do festival, Thierry Frémaux.

– “The Pheonician Scheme”, do americano Wes Anderson.

Uma comédia de espionagem protagonizada por várias estrelas de Hollywood, como é habitual em suas produções, incluindo Benicio Del Toro, Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson e Mia Threapleton, filha de Kate Winslet.

– “Jeunes mères”, de Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Os irmãos belgas, que já venceram duas Palmas de Ouro (“Rosetta” em 1999 e “A Criança” em 2005), narram desta vez a história de cinco mulheres acolhidas em um centro onde recebem apoio como jovens mães.

– “Alpha”, de Julia Ducournau.

Quatro anos depois de conquistar o maior prêmio de Cannes com “Titane”, a diretora francesa apresenta sua nova obra com Golshifteh Farahani e Tahar Rahim, a história de uma menina que enfrenta a epidemia de aids nos anos 1980.

– “Sentimental Value”, do norueguês Joachim Trier.

Trier repete a parceria com a atriz Renate Reinsve (“A Pior Pessoa do Mundo”, 2021) em um longa-metragem que mostra como um diretor tenta refazer os laços com suas filhas.

– “Romería”, da espanhola Carla Simón.

A diretora, vencedora do Urso de Ouro no Festival de Berlim em 2022 por “Alcarràs”, narra a viagem familiar de uma jovem catalã à Galícia após perder os pais para a aids, o mesmo drama que Simón viveu quando era criança.

– “Sound of falling”, da alemã Mascha Schilinski.

Um drama que reúne quatro mulheres de quatro gerações diferentes em uma propriedade rural.

– “Les Aigles de la République”, do egípcio Tarik Saleh.

Prestes a perder tudo, o ator mais famoso do Egito aceita interpretar o papel de presidente em um filme biográfico em sua homenagem, apesar do risco envolvido.

– “The Mastermind”, da americana Kelly Reichardt.

A história do roubo de obras de arte com a guerra do Vietnã como pano de fundo e o movimento feminista.

– “Dossier 137”, do francês Dominik Moll.

Um filme policial sobre uma inspetora que enfrenta as consequências de um protesto em que um jovem foi ferido por um tiro dos agentes.

– “O Agente Secreto”, do brasileiro Kleber Mendonça Filho.

Um thriller político ambientado no final dos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira, protagonizado por Wagner Moura. Mendonça Filho já disputou a Palma de Ouro com “Bacurau” em 2019 e “Aquarius” em 2016. Também participou de outras mostras de Cannes, como em 2023 com o documentário “Retratos Fantasmas”.

– “Fuori”, do italiano Mario Martone.

Um filme biográfico sobre a atriz e escritora italiana Goliarda Sapienza.

– “Two prosecutors”, do ucraniano Sergei Loznitsa.

Um filme ambientado na União Soviética dos anos 1930, durante os expurgos stalinistas.

– “Nouvelle Vague”, do americano Richard Linklater.

Um filme sobre as filmagens de “Acossado” (1960) de Jean-Luc Godard.

– “Sirat”, do espanhol Oliver Laxe.

Um “road movie de pessoas à margem da sociedade”, segundo Frémaux.

– “La petite dernière”, da francesa Hafzia Herzi.

A atriz e diretora adapta livremente o romance homônimo de Fatima Daas, que narra a história da filha mais nova de uma família de migrantes argelinos, que pouco a pouco se emancipa de sua família e suas tradições.

– “The History of Sound”, do sul-africano Oliver Hermanus.

Durante a Primeira Guerra Mundial, dois jovens decidem registrar as vidas, as vozes e a música de seus compatriotas americanos. Um filme estrelado por Paul Mescal e Josh O’Connor.

– “Renoir”, da japonesa Chie Hayakawa.

Um drama sobre o amadurecimento, a resiliência, o poder de cura da imaginação e uma família traumatizada que lutando para se reconectar.

– “Eddington”, do americano Ari Aster.

O grande nome recente do terror americano, famoso por “Midsommar” e “Hereditário”, apresenta um filme sobre um xerife de uma pequena cidade do Novo México com grandes aspirações. O elenco tem Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone.

