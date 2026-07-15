The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters
Demografia
Cultura
O futuro do trabalho
História
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Debate
Newsletter
Ver todas as newsletters

Fim da fronteira fecha ‘ferida aberta’ entre Espanha e Gibraltar, diz Pedro Sánchez

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, saudou nesta quarta-feira (15) o fim dos controles fronteiriços entre a Espanha e o território britânico de Gibraltar, o que, segundo ele, fecha “uma ferida aberta” há décadas. 

“Durante décadas, a cerca (fronteiriça) foi exatamente isso, uma ferida aberta para os milhares de trabalhadores que a cruzavam diariamente”, declarou o líder socialista na cerimônia que marcou o fim da cerca metálica que separava a cidade espanhola La Línea de la Concepción e Gibraltar. 

A cerimônia, que contou com a presença do ministro-chefe de Gibraltar, Fabian Picardo, ocorre após a entrada em vigor, à meia-noite desta quarta-feira, do tratado de livre circulação firmado entre Bruxelas e Londres, após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) em 2020.

Assim que entrou em vigor, dezenas de pessoas e veículos cruzaram a fronteira da Espanha sem serem revistados, observou um jornalista da AFP. 

Gibraltar, um território britânico com elevado grau de autonomia, situado no extremo sul da Península Ibérica, tem pouco mais de 40.000 habitantes, mas a sua economia depende de cerca de 15.500 trabalhadores que atravessam diariamente a fronteira a partir da Espanha e que agora poderão fazê-lo com maior facilidade. 

O acordo alinhará Gibraltar às regras do Espaço Schengen europeu.

 

pho-du/mig/hgs/aa/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR