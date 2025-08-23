The Swiss voice in the world since 1935

Fim dos incêndios na Espanha ‘está muito mais próximo’

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O fim dos grandes incêndios que assolaram a Espanha durante duas semanas, que deixaram quatro mortos e devastavam mais de 350.000 hectares, “está muito mais próximo”, afirmou neste sábado (23) a diretora de Proteção Civil e Emergências, Virginia Barcones, à televisão pública TVE.

“Já falta menos e o fim está muito mais próximo”, explicou, ressaltando que os incêndios são muito “traiçoeiros” e que “é preciso fazer um último esforço para acabar com esta situação terrível”.

Barcones explicou que restam “18 incêndios florestais ativos, destes, 17 estão em situação operacional 2” — representando um perigo para pessoas e residências — e preocupa “especialmente” o de Igüeña, na província de León, região noroeste de Castilla y León. 

Apesar disso, “o sentimento geral é de melhora, de evolução favorável, de que já falta menos”, insistiu. 

Centenas de pessoas e várias localidades seguem evacuadas devido à ameaça das chamas, mas muitos moradores puderam retornar às suas casas nas últimas 24 horas. 

Os grandes incêndios afetaram especialmente toda a parte oeste do país, sobretudo as regiões de Galícia, Castilla y León e Extremadura.

O fogo teve início em meio a uma onda de calor que durou 16 dias e deixou temperaturas de 40ºC em todo o país, e até 45ºC em vários pontos do sul.

Com o fim da onda de calor, maior umidade e ventos menos intensos, “as condições são mais favoráveis” para a extinção, insistiu Barcones.

al/es/yr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Os arquivo
Moderador: Patricia Islas

Como seu país reage a desastres naturais?

O colapso de uma geleira nos Alpes Suíços provocou um deslizamento de terra que soterrou parte do vilarejo de Blatten. Graças ao alerta dos cientistas, todos foram evacuados a tempo. Já viveu algo assim? Conte no formulário!

Este debate está encerrado, mas pode ler os comentários
5 Curtidas
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
14 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR