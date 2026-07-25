Flávio Bolsonaro: um presidenciável à sombra do pai

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Flávio Bolsonaro (PL-RJ) herdou o sobrenome poderoso e o capital político do pai. Mas, sem o carisma que ajudou Jair Bolsonaro (PL) a mobilizar e remodelar a direita, tem enfrentado dificuldades para sair de sua sombra.

O senador de 45 anos era pouco conhecido nacionalmente antes do pai, hoje preso, apontá-lo como seu herdeiro político no ano passado. Até então, ele não havia demonstrado ambição de seguir os passos do ex-presidente.

Impulsionado pela marca Bolsonaro, tornou-se o principal adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro.

Em entrevistas, Flávio se descreve como “um Bolsonaro mais moderado”, mas afirma que seu pai sempre será “minha bússola, minha referência”.

Embora o estilo inflamado de Jair Bolsonaro seja polêmico, conquistou o eleitorado conservador e o levou de um deputado do baixo clero em Brasília à Presidência da República em 2018.

Seus apoiadores estão dispostos a transferir seu voto para Flávio, mas as multidões ainda entoam o apelido do pai: “Mito”, durante os eventos de campanha.

“Ele é o candidato hoje do Bolsonaro. Então é por isso que eu tô votando nele”, disse à AFP a podóloga Adriana Freire, de 54 anos.

– Um Bolsonaro “reeducado” –

Nascido no Rio de Janeiro, Flávio é o mais velho dos cinco filhos de Jair e o que mais se parece fisicamente com ele.

Na campanha, exibe o estilo descontraído de vestir e falar típico dos cariocas.

Costuma usar jeans e camisetas com frases como “A Amazônia é nossa”, para enfatizar a soberania brasileira sobre a floresta, ou “O agro é top”, quando busca o apoio desse influente setor.

Em vídeos publicados na internet, chora ao falar da prisão domiciliar de seu pai e protesta com indignação contra o que considera uma perseguição da Justiça à sua família.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão por planejar um golpe de Estado após perder por pequena margem as eleições presidenciais de 2022.

Advogado de formação, Flávio Bolsonaro tornou-se deputado estadual no Rio de Janeiro aos 21 anos e senador aos 37.

Pai de duas filhas, cultiva a imagem de homem dedicado à família. Um de seus principais slogans é “Vem com Fé”.

Em um vídeo que mostra uma manhã agitada em família, sua esposa, Fernanda, dentista, afirma que ele é mais moderado que o pai graças à influência dela e brinca: “Eu reeduquei ele.”

-O banqueiro e a madrasta –

Após um início promissor, em que as pesquisas o mostravam tecnicamente empatado com Lula na intenção de voto do eleitorado, a campanha de Flávio perdeu força em razão de uma série de escândalos.

Em maio, vazou um áudio no qual ele pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai. Vorcaro é investigado no caso do Banco Master por uma fraude bancária bilionária que levou à liquidação da instituição.

Flávio havia negado qualquer contato com Vorcaro. Depois da divulgação do áudio, afirmou que mantinha apenas uma relação comercial com o banqueiro. Questionado sobre o motivo de chamá-lo de “irmão”, respondeu que esse é o “jeito carioca de falar”.

Ele também enfrentou um conflito familiar com a madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que publicou um vídeo no Instagram dizendo que Flávio a havia “humilhado”.

Nesta semana, Michelle aceitou um pedido de desculpas de Flávio, que busca conquistar o eleitorado feminino, um segmento tradicionalmente difícil para a direita.

Em um escândalo anterior, quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio foi acusado de participar de um esquema de rachadinha, mas o caso foi arquivado.

– Fã de Bukele –

Como parte de sua proposta de combate ao crime, Flávio elogiou as controversas políticas de segurança do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, e defendeu a construção de “muitos e muitos presídios”.

Nas redes sociais, divulga anúncios de campanha gerados por inteligência artificial nos quais aparece usando traje de piloto e óculos de aviador a bordo de um caça militar.

Em um desses vídeos, ele se inclina pela janela da aeronave e dispara contra traficantes que estão em uma lancha.

“Ele é mais afável que o pai, ele é mais simpático (…) mas isso não significa que ele não seja ideologicamente de extrema direita”, afirmou o analista político Thomas Traumann.

Em um ambiente de profunda polarização, o perfil pessoal de Flávio é irrelevante para muitos bolsonaristas.

“Eu gosto [do Flávio], mas eu votaria nele mesmo que não gostasse”, disse a padeira Hercília Vieira, de 53 anos.

“Eu acho que ele é honesto e, principalmente, ele é de direita”, acrescentou.

fb/jss/am