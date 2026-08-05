Flávio Bolsonaro escolhe deputado conservador Alfredo Gaspar como candidato a vice

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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou, nesta quarta-feira (5), o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice em sua chapa para as eleições de outubro. O congressista conservador é focado no combate ao crime, tema central da campanha eleitoral.

Gaspar formará dupla com o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), depois que várias mulheres se recusaram a compor chapa com Flávio, após a negativa de seus partidos.

O deputado federal “é uma pessoa que eu aprendi a admirar (…) pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente à segurança pública, alguém que já foi promotor de justiça, chefe de Ministério Público do seu estado”, disse o senador de 45 anos durante a apresentação de seu vice em Brasília.

Segundo Flávio Bolsonaro, ele é “aquele vice que não volta para a cena do crime e dá mão para o criminoso”.

O tema da segurança é uma das principais preocupações dos brasileiros e uma das bandeiras de campanha do senador de direita, que promete medidas firmes contra o crime.

Deputado desde 2023, Gaspar representa o estado de Alagoas, em uma região que historicamente tem apoiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Flávio no pleito de outubro.

“Ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente”, disse Gapar, de 55 anos, durante o evento.

Flávio é o herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que cumpre em casa uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Várias mulheres foram consideradas para a vice-presidência na chapa Flávio, mas seus partidos, em sua maioria de centro-direita, evitaram se aliar ao Partido Liberal.

As pesquisas indicam Flávio Bolsonaro e Lula em uma disputa acirrada para as eleições de outubro, embora com vantagem para o presidente.

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