Flávio Bolsonaro questiona confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro

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O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) questionou a confiabilidade do sistema de votação eletrônica brasileiro com argumentos desmentidos pela autoridade eleitoral, similares aos que levaram à inabilitação política de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Em um encontro privado com diplomatas na noite de terça-feira, Flávio Bolsonaro vinculou as urnas eletrônicas à empresa Smartmatic e a denúncias de fraude eleitoral na Venezuela, assegurando se apoiar em documentos da CIA.

“Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana”, disse Flávio Bolsonaro durante um evento em Brasília, organizado por uma consultoria de comunicações, segundo trechos divulgados pela imprensa.

O pré-candidato afirmou que a Smartmatic é uma empresa Venezuelana, mas trata-se de uma multinacional fundada por venezuelanos nos Estados Unidos.

“Não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições”, em outubro, acrescentou.

Flávio Bolsonaro enfrentará no pleito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, que tentará a reeleição.

As declarações de Flávio Bolsonaro lembraram um episódio em julho de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro convocou dezenas de embaixadores ao Palácio da Alvorada e atacou, sem apresentar provas, a segurança das urnas eletrônicas.

Aquela reunião, meses antes de sua derrota eleitoral para Lula, levou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2023, a declará-lo inelegível por oito anos por abuso de poder e desinformação.

O TSE qualificou como “falsas” as versões publicadas nas redes sociais, segundo as quais a Smartmatic fornece urnas ou programas informáticos usados nas eleições brasileiras.

Segundo um comunicado recente do organismo, o sistema de votação usa meios próprios e criptografados de comunicação, e em mais de 20 anos nunca foi comprovada manipulação ou fraude.

Em nota enviada à AFP, a equipe de pré-campanha de Flávio Bolsonaro negou que ele tenha questionado a integridade do sistema de votação e afirmou que ele se limitou a relatar “fatos públicos”.

Após mencionar a “descontextualização” das declarações do senador, a equipe reafirmou a “confiança integral” no sistema eleitoral do país.

O senador, de 45 anos, será proclamado no sábado oficialmente como candidato à Presidência pelo Partido Liberal (PL), o mesmo de seu pai, Jair Bolsonaro, em uma convenção em São Paulo com a presença do presidente argentino, Javier Milei.

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