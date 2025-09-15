Flotilha para Gaza segue da Tunísia em direção ao território palestino

afp_tickers

3 minutos

Após vários atrasos, a flotilha internacional para Gaza partiu nesta segunda-feira (15) da Tunísia em direção ao território palestino, com o objetivo de “romper o bloqueio israelense” e abrir um corredor humanitário.

A flotilha conta com a presença da ambientalista sueca Greta Thunberg, entre outras personalidades como o brasileiro Thiago Ávila, e tem a meta de “abrir um corredor humanitário e acabar com o genocídio em curso do povo palestino” no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo seus organizadores.

“Estamos tentando enviar uma mensagem à população de Gaza, que o mundo não esqueceu”, disse Thunberg à AFP, antes de embarcar no porto de Bizerta, região norte da Tunísia.

“Quando nossos governos não assumem suas responsabilidades, não nos resta outra opção exceto assumir a situação”, acrescentou.

Quase 20 embarcações, procedentes de Barcelona, partiram do porto tunisiano de Bizerta. As últimas zarparam na madrugada desta segunda-feira.

Yasemin Acar, do comitê de coordenação da equipe magrebina da flotilha, publicou no Instagram imagens de barcos com as mensagens “O bloqueio de Gaza deve terminar”, “Partimos por solidariedade, dignidade e justiça”.

As embarcações chegaram da Espanha após uma viagem turbulenta. A Flotilha Global Sumud (“sumud” significa “resiliência” em árabe) denunciou que dois de seus barcos foram alvos de ataques com drones por duas noites seguidas na semana passada e publicou vídeos para corroborar suas alegações.

As autoridades tunisianas denunciaram “uma agressão premeditada” e anunciaram uma investigação.

A saída da Tunísia foi adiada diversas vezes por motivos de segurança, atrasos nos preparativos de algumas embarcações e devido às condições meteorológicas.

A flotilha, que também inclui embarcações que zarparam nos últimos dias da Córsega (França), Sicília (Itália) e Grécia, pretendia chegar ao território palestino em meados de setembro para levar ajuda humanitária, após duas tentativas bloqueadas por Israel em junho e julho.

A Faixa de Gaza é cenário de uma guerra devastadora desencadeada pelo ataque violento do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.

A ONU declarou em agosto que o território palestino se encontra em estado de fome e alertou que 500.000 pessoas vivem uma situação “catastrófica”.

ldf-iba-kl/avl/meb/pc/fp/yr