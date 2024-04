FMI prevê crescimento global lento mas constante em 2024; China e inflação representam riscos

5 minutos

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) – A economia global deve ter mais um ano de crescimento lento mas constante, disse o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira, com a força dos Estados Unidos impulsionando a produção mundial em meio à inflação elevada, demanda fraca na China e na Europa e repercussões de duas guerras regionais.

O FMI prevê um crescimento real do PIB global de 3,2% para 2024 e 2025 – a mesma taxa de 2023. A previsão para 2024 foi revisada para cima em 0,1 ponto percentual em relação à estimativa anterior de seu relatório Perspectiva Econômica Global de janeiro, em grande parte devido a uma melhora significativa na projeção dos EUA.

“Constatamos que a economia global continua bastante resiliente”, disse Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI, acrescentando que muitos países desafiaram as previsões sombrias de recessão à medida que os bancos centrais aumentavam as taxas de juro para combater a inflação.

Muitos países também mostram menos “cicatrizes” da pandemia de Covid-19 e das crises do custo de vida, regressando aos níveis de produção anteriores à pandemia mais rapidamente do que o previsto antes, afirmou o FMI no seu relatório.

A inflação está caindo, mas o progresso no sentido de a levar de volta às metas dos bancos centrais desacelerou nos últimos meses, disse Gourinchas, observando que dados recentes dos EUA mostram uma demanda robusta.

“A trajetória geral ainda continua sendo de que esperamos que a inflação caia ao longo do ano e coloque o Federal Reserve em uma posição em que será capaz de começar a afrouxar a taxa de juros”, disse ele à Reuters. “Talvez não tão rapidamente quanto os mercados esperavam.”

O FMI prevê um crescimento dos EUA de 2,7% em 2024, em comparação com os 2,1% projetados em janeiro, diante de um mercado de trabalho e gastos dos consumidores mais fortes do que o esperado no final de 2023 e em 2024. O Fundo espera que o efeito defasado das políticas monetária e fiscal mais restritivas enfraqueça o crescimento dos EUA para 1,9% em 2025, embora isso também tenha sido uma revisão para cima em relação à estimativa de 1,7% em janeiro.

Mas as últimas previsões do FMI mostraram divergências acentuadas com outros países, incluindo na zona euro, onde a previsão de crescimento para 2024 foi revisada para baixo a 0,8%, contra 0,9% em janeiro, principalmente devido à fraqueza do sentimento dos consumidores na Alemanha e na França.

CHINA

O FMI manteve a sua previsão de que o crescimento da China em 2024 cairá para 4,6%, de 5,2% em 2023, com uma queda adicional para 4,1% em 2025. Mas alertou que a falta de um pacote de reestruturação abrangente para o conturbado setor imobiliário do país pode prolongar uma retração na demanda doméstica e piorar as perspectivas da China.

Essa situação também pode intensificar as pressões deflacionárias na economia da China, levando a um aumento nas exportações baratas de bens manufaturados que pode alimentar uma retaliação comercial por parte de outros países – um cenário sobre o qual a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, alertou durante uma viagem à China neste mês.

O FMI recomendou que a China acelere o fim de incorporadoras inviáveis ​​e promove a conclusão de projetos habitacionais inacabados, apoiando simultaneamente as famílias vulneráveis ​​para ajudar a restaurar a demanda do consumidor.

Mas o credor global notou pontos positivos em alguns outros grandes países de mercados emergentes, aumentando a sua previsão de crescimento para a economia do Brasil em 2024 em 0,5 ponto percentual, para 2,2%, e para a Índia em 0,3 ponto, para 6,8%.

O Fundo observou que o grupo de 20 grandes países de mercados emergentes desempenha agora um papel mais importante no sistema comercial global e tem capacidade para suportar uma maior parte do crescimento no futuro.

Mas o FMI afirmou que os países em desenvolvimento de baixa renda continuam a enfrentar dificuldades com ajustes pós-pandemia e maiores níveis de “cicatrizes” econômicas do que os mercados emergentes de renda média. No seu conjunto, estes países em desenvolvimento de baixo rendimento viram a sua previsão de crescimento para 2024 ser reduzida para 4,7%, de 4,9% em janeiro.