Foguete espacial de empresa privada japonesa explode segundos após o lançamento

1 minuto

Um foguete de uma empresa privada japonesa explodiu nesta quarta-feira poucos segundos após o lançamento na região oeste do país, um evento exibido ao vivo pelo canal de televisão público NHK.

A missão da ‘start-up’ Space One tinha como objetivo colocar em órbita um satélite do governo japonês, algo inédito para a indústria privada aeroespacial privada do país.

O foguete “Kairos”, de 18 metros de altura, decolou às 11H01 (23H01 de Brasília, terça-feira) no centro de lançamento da Space One na península de Kii, uma área montanhosa e de florestas na província de Wakayama.

Poucos segundos após a decolagem, no entanto, o foguete virou uma bola de fogo e uma fumaça espessa envolveu a instalação, com destroços do dispositivo caindo pelas encostas das colinas da região.

O acidente exigiu a intervenção dos bombeiros.

“O lançamento do primeiro foguete Kairos foi executado, mas tomamos a medida de cancelar o voo”, afirmou a empresa Space One em um comunicado.

bur-hih-etb/ep/jnd/dbh/atm/fp