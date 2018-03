Folclore internacional com carta branca em Friburgo

Os suíços tiveram ocasião - de terça, 22, a domingo 27 de agosto - de descobrirem um pouco das tradições musicais de países da Europa, Ásia, Africa e Américas. Participaram desses encontros internacionais de folclore grupos importantes da África do Sul, Casaquistão, Estados Unidos, Filipinas, Itália, Palestina, Peru e Ucrânia. Durante esses seis dias eles apresentaram em cortejos, palcos públicos ou na "aula magna" da Universidade de Friburgo, amostras de suas tradições musicais que destacam suas diferenças e ao mesmo tempo convidam à descoberta de outros horizontes e ao intercâmbio entre nações. Os suíços reservam geralmente muito carinho a esse evento folclórico acorrendo aos espetáculos e entrando em contado com os membros dos grupos. Há sempre um ou outro grupo que faz mais sucesso. Por exemplo, no passado, o público deixou-se facilmente envolver pela exuberância de brasileiros e principalmente de mexicanos. Também Portugal tem recebido tratamento especial, dado o número elevado - dezenas e dezenas de milhares - de portugueses residentes no país e dada a tradicional gentileza lusitana. Portugal acaba aliás de participar em La-Chaux-de-Fonds, oeste da Suíça, de uma oitava edição do "Festival de Folclore Internacinal" da cidade, situada na fronteira com a França. swissinfo com agências.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Folclore internacional com carta branca em Friburgo 22. Agosto 2000 - 21:40 Música folclórica de oito países "invadiram" de 22 a 27 de agosto a cidade de Friburgo. Dessa 26a. edição dos "Encontros Folclóricos Internacionais" participaram pela primera vez grupos da África do Sul e Palestina. Peru também esteve presente. Os suíços tiveram ocasião - de terça, 22, a domingo 27 de agosto - de descobrirem um pouco das tradições musicais de países da Europa, Ásia, Africa e Américas. Participaram desses encontros internacionais de folclore grupos importantes da África do Sul, Casaquistão, Estados Unidos, Filipinas, Itália, Palestina, Peru e Ucrânia. Durante esses seis dias eles apresentaram em cortejos, palcos públicos ou na "aula magna" da Universidade de Friburgo, amostras de suas tradições musicais que destacam suas diferenças e ao mesmo tempo convidam à descoberta de outros horizontes e ao intercâmbio entre nações. Os suíços reservam geralmente muito carinho a esse evento folclórico acorrendo aos espetáculos e entrando em contado com os membros dos grupos. Há sempre um ou outro grupo que faz mais sucesso. Por exemplo, no passado, o público deixou-se facilmente envolver pela exuberância de brasileiros e principalmente de mexicanos. Também Portugal tem recebido tratamento especial, dado o número elevado - dezenas e dezenas de milhares - de portugueses residentes no país e dada a tradicional gentileza lusitana. Portugal acaba aliás de participar em La-Chaux-de-Fonds, oeste da Suíça, de uma oitava edição do "Festival de Folclore Internacinal" da cidade, situada na fronteira com a França. swissinfo com agências.