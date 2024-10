Forças israelenses disparam contra posição da ONU no Líbano, 22 morrem em ataque em Beirute

Por Timour Azhari e Ari Rabinovitch

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) – As forças israelenses dispararam contra uma torre de vigia usada pelas forças de paz da ONU no sul do Líbano na sexta-feira, ferindo duas pessoas, disse uma fonte da ONU, o terceiro dia consecutivo em que as forças de paz relataram disparos israelenses contra suas posições enquanto Israel trava uma guerra contra o Hezbollah.

Um ataque israelense na noite de quinta-feira no centro de Beirute matou 22 pessoas e feriu mais de 100, segundo as autoridades libanesas. O alvo era uma autoridade de alto escalão do Hezbollah – Wafiq Safa – que sobreviveu, de acordo com três fontes de segurança.

No norte de Israel, um trabalhador tailandês foi morto quando o Hezbollah disparou um míssil antitanque em uma área agrícola, informou o serviço nacional de ambulâncias. A força aérea israelense matou um comandante do Hezbollah responsável por ataques com mísseis antitanque na área de Ramot Naftali, no norte de Israel, segundo os militares.

O Hezbollah não fez comentário imediato sobre essa alegação.

O conflito entre Israel e o Hezbollah eclodiu há um ano, quando o grupo apoiado pelo Irã abriu fogo em apoio ao grupo militante palestino Hamas no início da guerra de Gaza.

A situação se intensificou drasticamente nas últimas semanas, com Israel bombardeando os subúrbios ao sul de Beirute, o sul e o Vale de Bekaa, matando importantes líderes do Hezbollah e enviando tropas terrestres para áreas do sul do Líbano.

A fonte da ONU disse que a torre da força da paz da Unifil que foi alvo de fogo israelense na sexta-feira está localizada na base principal da força em Naqoura. Na quinta-feira, a Unifil disse que outros dois soldados da paz foram feridos quando um tanque israelense disparou contra uma torre de vigilância na mesma base, atingindo-a e fazendo com que caíssem.

A fonte da ONU afirmou que as forças israelenses na sexta-feira também romperam o perímetro de outra posição da Unifil, contra a qual dispararam na quinta-feira.

As Forças Armadas israelenses disseram ter recebido um relato sobre um ataque a um posto avançado da Unifil na área de Naqoura, no qual dois membros da Unifil ficaram feridos e o incidente estava sob revisão.