Forte explosão perto de Pequim deixa ao menos sete mortos

Uma grande explosão, supostamente provocada por um vazamento de gás em um restaurante, deixou ao menos sete mortos, 27 feridos e grande destruição nos arredores de Pequim nesta quarta-feira (13), noticiou a imprensa estatal chinesa.

O incidente aconteceu pouco antes de 8h (21h de terça-feira, hora de Brasília) em uma zona residencial da cidade de Sanhe, na província de Hebei (norte), a menos de 50 quilômetros do centro da capital chinesa, segundo o canal público CCTV.

De acordo com a emissora, a explosão, aparentemente causada por vazamento de gás em um restaurante especializado em frango frito, ocorreu em um “antigo bairro residencial”.

A agência oficial Xinhua indicou que ao menos sete pessoas morreram e 27 ficaram feridas. O balanço anterior era de dois mortos e 26 feridos.

“Ouvi um grande estrondo […] que me deu um susto mortal”, disse um vendedor do mercado local à AFP. “Do lado de fora, vi nuvens de fumaça preta”, acrescentou.

Uma equipe da AFP observou a polícia desviando o trânsito na entrada do bairro em que ocorreu a explosão. A centenas de metros do edifício afetado, também foram vistos uma coluna de fumaça cinza e um guindaste próximo.

Um vídeo do incidente publicado pela imprensa estatal mostrou uma enorme explosão, que produziu uma bola de fogo e uma nuvem de fumaça perto de uma avenida muito movimentada no horário do rush.

Outro vídeo mostrou o que parecia ser um prédio completamente destruído após a detonação e vários carros destruídos.

Um cordão policial impedia os jornalistas de se aproximar do local da explosão. Alguns chegaram a ser agredidos enquanto tentavam chegar perto da área.

A AFP teve negado o acesso ao hospital Jiangdong Zhongmei, para onde foram levadas as vítimas.

Como reação aos incidentes, a Associação de Jornalistas da China emitiu uma declaração nesta quarta, intitulada “As entrevistas apropriadas são um direito dos jornalistas”, uma rara demonstração pública de apoio.

– ‘Trabalhos de resgate’ –

A explosão destruiu as fachadas das lojas do lado oposto do edifício afetado, segundo imagens publicadas na plataforma de vídeos Douyin.

A responsável pela gravação disse à AFP que a explosão aconteceu a 200 metros de sua casa.

As equipes de resgate seguiram rapidamente para o local. Os bombeiros mobilizaram 36 veículos e 154 funcionários do serviço de emergência.

“O fogo foi controlado e estamos executando com urgência os trabalhos de resgate”, anunciou o corpo de bombeiros.

Explosões, incêndios e outros acidentes fatais são frequentes na China devido aos baixos padrões de segurança e sua aplicação indulgente.

A repetição dos acidentes nos últimos meses, muitas vezes causados pela negligência das autoridades, levou o presidente Xi Jinping a exigir uma “reflexão profunda” e mais esforços “para reduzir a frequência dos acidentes de segurança”.

Em janeiro, dezenas de pessoas morreram em um incêndio em uma loja na cidade de Xinyu, região central do país.

A agência estatal de notícias Xinhua afirmou que as chamas foram provocadas pelo uso “ilegal” de fogo por parte dos funcionários no depósito do estabelecimento.

Há poucos dias, um incêndio na província central de Hanan matou 13 estudantes que dormiam em um internato.

Em novembro do ano passado, 26 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas após um incêndio nos escritórios de uma empresa de carvão na província de Shanxi, na região norte do país.

