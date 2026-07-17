Forte tempestade deixa três mortos no Chile

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Três pessoas morreram e 76 foram afetadas nesta quinta-feira (16) no Chile em meio a uma tempestade com fortes chuvas, ressacas e ventos que atinge 10 das 16 regiões do país, informou o governo.

O temporal, que começou na tarde de quarta-feira e se estenderá pelo menos até domingo, deixou ainda cinco feridos, a maioria no sul do país.

O ministro do Interior, Claudio Alvarado, lamentou em coletiva de imprensa “o falecimento de três pessoas durante o desenrolar desta emergência”.

Uma das vítimas morreu com a queda de uma árvore enquanto trabalhava na remoção de escombros de uma rodovia. Outra, ao cair de um telhado enquanto limpava calhas. E a terceira morte ocorreu por uma descarga elétrica em um poste de energia.

Por causa da ressaca do mar, várias casas próximas ao litoral de uma zona residencial na região do Biobío, a cerca de 500 km da capital Santiago, ficaram inundadas. Era possível ver pertences espalhados pelas ruas, constatou a AFP.

Mais de meio milhão de pessoas ficaram sem luz nesta quinta-feira no Chile, principalmente pela queda de árvores sobre os cabos de energia. Eram “590.824 clientes sem fornecimento de energia elétrica, o que representa 7,3%” do país, indicou o Ministério de Energia no X.

Devido à forte ressaca e às rajadas de vento que superaram os 100 km/h, dezenas de portos precisaram restringir parte de suas operações de forma preventiva.

O governo do presidente José Antonio Kast mobilizou equipes de emergência em diferentes regiões para evitar danos maiores. Também decretou a suspensão das aulas para a sexta-feira em nove regiões afetadas.

axl/mvl/ic